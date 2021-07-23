https://ria.ru/20210723/ukraina-1742504882.html

Китайцы "посочувствовали" Украине из-за сделки по "Северному потоку — 2"

Китайцы "посочувствовали" Украине из-за сделки по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 23.07.2021

Китайцы "посочувствовали" Украине из-за сделки по "Северному потоку — 2"

Читатели китайского портала "Гуаньча" высказались о сделке, которую США и Германия заключили по "Северному потоку — 2". Многие комментаторы убедились, что... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:05

2021-07-23T11:05

2021-07-23T12:04

литва

россия

северный поток — 2

дмитрий кулеба

мид украины

евросоюз

германия

китай

сша

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" высказались о сделке, которую США и Германия заключили по "Северному потоку — 2". Многие комментаторы убедились, что Украина служит лишь залогом соглашения и не имеет в нем никакого веса."Больше всех проиграла Украина — не надо было виснуть на ноге США", — отметил один из пользователей портала."Украина всегда полагалась на деньги за транзит, которые она снимала с России, и на это она жила и неплохо зарабатывала. Так еще все время хотела шантажировать этим Россию, вынуждая ее напрягаться. А теперь плачется и возмущается. Вот уж сброд так сброд", — выразил мнение другой юзер."Америка обрела лицо, Германия получила страховку, а Украина может только смотреть на себя в зеркало и плакать", — сыронизировал еще один читатель."Украина наконец-то не имеет никакой пользы и полностью брошена", — подытожили комментаторы.На этой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, где, в частности, сформулированы условия для работы "Северного потока — 2". США и Германия считают, что в интересах Киева и Брюсселя продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, ради этого Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния.В свою очередь, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение между США и Германией по магистрали не остановит Киев в борьбе против него. При этом он выразил мнение, что соглашение не означает "конец истории", а у страны "есть еще два тайма и серия пенальти"."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Латвия, Литва и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210723/nefteprovod-1742474825.html

https://ria.ru/20210723/lavrov-1742501641.html

литва

россия

германия

китай

сша

киев

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-23T11:05 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литва, россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, мид украины, евросоюз, германия, китай, сша, киев