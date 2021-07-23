Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210723/ukraina-1742500721.html
На Украине вступил в силу закон о коренных народах
На Украине вступил в силу закон о коренных народах - РИА Новости, 23.07.2021
На Украине вступил в силу закон о коренных народах
Закон о коренных народах Украины, который определяет таковыми крымских татар, крымчаков и караимов, в пятницу опубликован в официальной прессе и вступил в силу. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:42
2021-07-23T10:43
голос украины
верховная рада украины
владимир зеленский
севастополь
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147351/03/1473510321_0:152:2500:1558_1920x0_80_0_0_15104957b073f95564204e6c4afc950b.jpg
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Закон о коренных народах Украины, который определяет таковыми крымских татар, крымчаков и караимов, в пятницу опубликован в официальной прессе и вступил в силу.Парламент Украины 1 июля по инициативе президента Владимира Зеленского принял данный закон. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон."Этот закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме части 3 статьи 7 (касается права коренных народов направлять часть доходов, полученных от пользования природными ресурсами в Крыму на их собственные нужды - ред.), которая вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины", - говорится в тексте документа, опубликованном в пятницу в газете Верховной рады Украины "Голос Украины".В законе отмечается, что коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами страны.При этом в законе отдельно прописаны коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма, таковыми являются крымские татары, караимы и крымчаки. В законе отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Коренным народам Украины гарантируется право создавать свои учебные заведения и обучаться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязуется гарантировать их защиту от геноцида или любого другого принуждения или насилия.
https://ria.ru/20210723/zakhvaty-1742419852.html
севастополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147351/03/1473510321_112:0:2389:1708_1920x0_80_0_0_2b9e12e190f238e7c387e378ba0fc56b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
голос украины, верховная рада украины, владимир зеленский, севастополь, украина, в мире
10:42 23.07.2021 (обновлено: 10:43 23.07.2021)
 
На Украине вступил в силу закон о коренных народах

Закон о коренных народах Украины вступил в силу и был опубликован в официальной прессе

© Fotolia / JoytПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Fotolia / Joyt
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Закон о коренных народах Украины, который определяет таковыми крымских татар, крымчаков и караимов, в пятницу опубликован в официальной прессе и вступил в силу.
Парламент Украины 1 июля по инициативе президента Владимира Зеленского принял данный закон. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.
"Этот закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме части 3 статьи 7 (касается права коренных народов направлять часть доходов, полученных от пользования природными ресурсами в Крыму на их собственные нужды - ред.), которая вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины", - говорится в тексте документа, опубликованном в пятницу в газете Верховной рады Украины "Голос Украины".
В законе отмечается, что коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами страны.
При этом в законе отдельно прописаны коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма, таковыми являются крымские татары, караимы и крымчаки. В законе отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Коренным народам Украины гарантируется право создавать свои учебные заведения и обучаться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязуется гарантировать их защиту от геноцида или любого другого принуждения или насилия.
Неизвестные сорвали крестный ход против войны и интеграции Украины в Евросоюз - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
08:00Религия и мировоззрение
"Президент пожалеет". Что началось на Украине
 
Голос УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийСевастопольУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:53Страны Евросоюза направили гумпомощь для беженцев в Литве
15:51На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО
15:48Роспотребнадзор: все санэпидмеры на KazanSummit 2021 будут соблюдены
15:43В Брянской области сотрудники больницы уничтожали вакцину от COVID-19
15:4275% россиян отрицательно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ
15:40"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
15:05В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот"
15:05В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России
15:01Лавров рассказал о ситуации с экспортом "Спутника V"
Лента новостейМолния