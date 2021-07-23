https://ria.ru/20210723/ukraina-1742500721.html

На Украине вступил в силу закон о коренных народах

На Украине вступил в силу закон о коренных народах - РИА Новости, 23.07.2021

На Украине вступил в силу закон о коренных народах

Закон о коренных народах Украины, который определяет таковыми крымских татар, крымчаков и караимов, в пятницу опубликован в официальной прессе и вступил в силу. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T10:42

2021-07-23T10:42

2021-07-23T10:43

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владимир зеленский

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КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Закон о коренных народах Украины, который определяет таковыми крымских татар, крымчаков и караимов, в пятницу опубликован в официальной прессе и вступил в силу.Парламент Украины 1 июля по инициативе президента Владимира Зеленского принял данный закон. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон."Этот закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме части 3 статьи 7 (касается права коренных народов направлять часть доходов, полученных от пользования природными ресурсами в Крыму на их собственные нужды - ред.), которая вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины", - говорится в тексте документа, опубликованном в пятницу в газете Верховной рады Украины "Голос Украины".В законе отмечается, что коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами страны.При этом в законе отдельно прописаны коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма, таковыми являются крымские татары, караимы и крымчаки. В законе отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Коренным народам Украины гарантируется право создавать свои учебные заведения и обучаться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязуется гарантировать их защиту от геноцида или любого другого принуждения или насилия.

https://ria.ru/20210723/zakhvaty-1742419852.html

севастополь

украина

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голос украины, верховная рада украины, владимир зеленский, севастополь, украина, в мире