https://ria.ru/20210723/ukraina-1742500721.html
На Украине вступил в силу закон о коренных народах
На Украине вступил в силу закон о коренных народах - РИА Новости, 23.07.2021
На Украине вступил в силу закон о коренных народах
Закон о коренных народах Украины, который определяет таковыми крымских татар, крымчаков и караимов, в пятницу опубликован в официальной прессе и вступил в силу. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:42
2021-07-23T10:42
2021-07-23T10:43
голос украины
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КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Закон о коренных народах Украины, который определяет таковыми крымских татар, крымчаков и караимов, в пятницу опубликован в официальной прессе и вступил в силу.Парламент Украины 1 июля по инициативе президента Владимира Зеленского принял данный закон. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон."Этот закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме части 3 статьи 7 (касается права коренных народов направлять часть доходов, полученных от пользования природными ресурсами в Крыму на их собственные нужды - ред.), которая вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины", - говорится в тексте документа, опубликованном в пятницу в газете Верховной рады Украины "Голос Украины".В законе отмечается, что коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами страны.При этом в законе отдельно прописаны коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма, таковыми являются крымские татары, караимы и крымчаки. В законе отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Коренным народам Украины гарантируется право создавать свои учебные заведения и обучаться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязуется гарантировать их защиту от геноцида или любого другого принуждения или насилия.
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голос украины, верховная рада украины, владимир зеленский, севастополь, украина, в мире
10:42 23.07.2021 (обновлено: 10:43 23.07.2021)
На Украине вступил в силу закон о коренных народах
Закон о коренных народах Украины вступил в силу и был опубликован в официальной прессе
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости.
Закон о коренных народах Украины
, который определяет таковыми крымских татар, крымчаков и караимов, в пятницу опубликован в официальной прессе и вступил в силу.
Парламент Украины 1 июля по инициативе президента Владимира Зеленского
принял данный закон. В нем в перечень коренных народов не включены русские. Этот законопроект определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации. Позже Зеленский подписал этот закон.
"Этот закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме части 3 статьи 7 (касается права коренных народов направлять часть доходов, полученных от пользования природными ресурсами в Крыму на их собственные нужды - ред.), которая вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины", - говорится в тексте документа, опубликованном в пятницу в газете Верховной рады
Украины "Голос Украины
".
В законе отмечается, что коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами страны.
При этом в законе отдельно прописаны коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма, таковыми являются крымские татары, караимы и крымчаки. В законе отмечается, что коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Коренным народам Украины гарантируется право создавать свои учебные заведения и обучаться на родном языке, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязуется гарантировать их защиту от геноцида или любого другого принуждения или насилия.