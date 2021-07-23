https://ria.ru/20210723/udary-1742606687.html

Талибы пригрозили США последствиями после авиаударов на юге Афганистана

Талибы пригрозили США последствиями после авиаударов на юге Афганистана - РИА Новости, 23.07.2021

Талибы пригрозили США последствиями после авиаударов на юге Афганистана

Радикальное движение "Талибан"* пригрозило США последствиями после того, как американская авиация произвела удары с воздуха на юге Афганистана. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T18:39

2021-07-23T18:39

2021-07-23T18:39

обострение ситуации в афганистане

россия

джон кирби

кандагар (провинция)

афганистан

доха

талибан

в мире

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* пригрозило США последствиями после того, как американская авиация произвела удары с воздуха на юге Афганистана.Накануне представитель американского минобороны Джон Кирби заявил, что США произвели авиаудары в Афганистане в целях поддержки сил безопасности."Вчера вечером американские оккупационные силы нанесли удары с воздуха по провинции Кандагар и некоторым районам провинции Гильменд в Афганистане, в результате чего были убиты и ранены мирные жители и некоторые моджахеды. Исламский Эмират (самоназвание управленческой системы талибов - ред.) самым решительным образом осуждает эти варварские атаки, это явное нарушение подписанного (в Дохе -ред.) соглашения, что будет иметь последствия", - говорится в заявлении талибов.Радикальное движение также заявило о своей "мирной позиции" и призвало к "миру, безопасности и развитию".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210722/afganistan-1742403582.html

https://ria.ru/20210723/afganistan-1742500455.html

россия

кандагар (провинция)

афганистан

доха

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обострение ситуации в афганистане, россия, джон кирби, кандагар (провинция), афганистан, доха, талибан, в мире