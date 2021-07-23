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Талибы пригрозили США последствиями после авиаударов на юге Афганистана
Талибы пригрозили США последствиями после авиаударов на юге Афганистана - РИА Новости, 23.07.2021
Талибы пригрозили США последствиями после авиаударов на юге Афганистана
Радикальное движение "Талибан"* пригрозило США последствиями после того, как американская авиация произвела удары с воздуха на юге Афганистана. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T18:39
2021-07-23T18:39
обострение ситуации в афганистане
россия
джон кирби
кандагар (провинция)
афганистан
доха
талибан
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* пригрозило США последствиями после того, как американская авиация произвела удары с воздуха на юге Афганистана.Накануне представитель американского минобороны Джон Кирби заявил, что США произвели авиаудары в Афганистане в целях поддержки сил безопасности."Вчера вечером американские оккупационные силы нанесли удары с воздуха по провинции Кандагар и некоторым районам провинции Гильменд в Афганистане, в результате чего были убиты и ранены мирные жители и некоторые моджахеды. Исламский Эмират (самоназвание управленческой системы талибов - ред.) самым решительным образом осуждает эти варварские атаки, это явное нарушение подписанного (в Дохе -ред.) соглашения, что будет иметь последствия", - говорится в заявлении талибов.Радикальное движение также заявило о своей "мирной позиции" и призвало к "миру, безопасности и развитию".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210722/afganistan-1742403582.html
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россия
кандагар (провинция)
афганистан
доха
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обострение ситуации в афганистане, россия, джон кирби, кандагар (провинция), афганистан, доха, талибан, в мире
18:39 23.07.2021
 
Талибы пригрозили США последствиями после авиаударов на юге Афганистана

Представители "Талибана"* пригрозили США последствиями после авиаударов на юге Афганистана

© РИА Новости / Саналлах Саям / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Саналлах Саям
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* пригрозило США последствиями после того, как американская авиация произвела удары с воздуха на юге Афганистана.
Накануне представитель американского минобороны Джон Кирби заявил, что США произвели авиаудары в Афганистане в целях поддержки сил безопасности.
Панджшер - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 16:47
Талибы рассказали, каким видят новое правительство Афганистана
"Вчера вечером американские оккупационные силы нанесли удары с воздуха по провинции Кандагар и некоторым районам провинции Гильменд в Афганистане, в результате чего были убиты и ранены мирные жители и некоторые моджахеды. Исламский Эмират (самоназвание управленческой системы талибов - ред.) самым решительным образом осуждает эти варварские атаки, это явное нарушение подписанного (в Дохе -ред.) соглашения, что будет иметь последствия", - говорится в заявлении талибов.
Радикальное движение также заявило о своей "мирной позиции" и призвало к "миру, безопасности и развитию".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
Вчера, 10:41
СМИ: талибы потребовали отставки президента Афганистана
 
Обострение ситуации в АфганистанеРоссияДжон КирбиКандагар (провинция)АфганистанДохаТалибанВ мире
 
 
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