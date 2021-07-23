Талибы пригрозили США последствиями после авиаударов на юге Афганистана
Представители "Талибана"* пригрозили США последствиями после авиаударов на юге Афганистана
© РИА Новости / Саналлах Саям / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* пригрозило США последствиями после того, как американская авиация произвела удары с воздуха на юге Афганистана.
Накануне представитель американского минобороны Джон Кирби заявил, что США произвели авиаудары в Афганистане в целях поддержки сил безопасности.
"Вчера вечером американские оккупационные силы нанесли удары с воздуха по провинции Кандагар и некоторым районам провинции Гильменд в Афганистане, в результате чего были убиты и ранены мирные жители и некоторые моджахеды. Исламский Эмират (самоназвание управленческой системы талибов - ред.) самым решительным образом осуждает эти варварские атаки, это явное нарушение подписанного (в Дохе -ред.) соглашения, что будет иметь последствия", - говорится в заявлении талибов.
Радикальное движение также заявило о своей "мирной позиции" и призвало к "миру, безопасности и развитию".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.