https://ria.ru/20210723/tuva-1742489320.html

В Туве пройдет первый съезд сказителей и мастеров горлового пения

В Туве пройдет первый съезд сказителей и мастеров горлового пения - РИА Новости, 23.07.2021

В Туве пройдет первый съезд сказителей и мастеров горлового пения

Сказители и мастера горлового пения - хоомейжи, покорившего уникальностью исполнения ценителей со всего мира, соберутся на первый в истории современной Тувы... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T09:30

2021-07-23T09:30

2021-07-23T10:00

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КРАСНОЯРСК, 23 июл - РИА Новости. Сказители и мастера горлового пения - хоомейжи, покорившего уникальностью исполнения ценителей со всего мира, соберутся на первый в истории современной Тувы съезд в ноябре этого года, сообщает пресс-служба главы республики."В Центре развития тувинской традиционной культуры и ремёсел союз исполнителей горлового пения хөөмей Республики Тыва и Центр развития тувинской традиционной культуры и ремёсел при поддержке Российского фонда культуры с 1 по 2 ноября 2021 года организуют первый в истории современной Тувы Съезд сказителей и хоомейжи с целью выявления принципиального отличия между сказительским искусством и хөөмеем, для сохранения уникальности, аутентичной традиции каждого из жанров на современном этапе", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в рамках съезда будут организованы конкурс по сказительскому искусству, в котором могут принять участие все желающие, независимо от национальности. Конкурс проводится по двум категориям: детская категория – от 12 до 18 лет, взрослая – от 19 и старше.Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку до 15 октября 2021 года на электронную почту ctyva@yandex.ru с пометкой "Конкурс сказителей".Республиканская научно-практическая конференция "Устный и музыкальный фольклор тувинского народа как часть нематериального культурного наследия народов России" проводится 2 ноября 2021 года в концертном зале Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел. В ее рамках состоится выставка мастеров народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Для участия в выставке приглашаются мастера, изготовляющие из дерева национальные музыкальные инструменты и сувенирные продукции. Заявку для участия в выставке необходимо отправить на адрес электронной почты: ctyva@yandex.ru с пометкой "Выставка_Съезд" до 20 октября.Также состоятся мастер-классы по горловому пению, игре на национальных музыкальных инструментах, камнерезному искусству, концерт фольклорно-этнографического ансамбля "Тыва".Для участия в съезде приглашаются учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, сказители и исполнители горлового пения, специалисты в области устного народного творчества, фольклористы, краеведы, научные сотрудники из республики Тыва, регионов России и зарубежных стран. Участникам съезда рекомендуется иметь прививку от Covid-19 или иметь медицинскую справку.

https://ria.ru/20210722/ploschadki-1742324003.html

https://ria.ru/20210721/gazifikatsiya-1742150540.html

https://ria.ru/20210701/vaktsina-1739447508.html

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новости культуры, россия, российский фонд культуры, республика тыва, общество