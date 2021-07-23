01:29 23.07.2021 (обновлено: 10:49 23.07.2021)
В ЦРУ допустили, что РФ может быть ответственна за "гаванский синдром"
Директор ЦРУ Уильям Бернс допустил, что Россия может быть ответственна за "гаванский синдром"
© AFP 2021 / Adalberto RoqueПосольство США в Гаване 29 сентября 2017 года после того, как Соединенные Штаты объявили о выводе более половины своего персонала из-за ухудшения самочувствия некоторых его сотрудников
Директор ЦРУ: РФ может быть ответственна за "гаванский синдром", но доказательств нет
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, которые называют "гаванским синдромом", но сделать сколько-нибудь определенные выводы не позволяет нехватка данных.
"Может быть, так (Россия ответственна - ред.). Но, честно, я не могу предполагать, пока мы не сможем прийти к более определенным выводам о том, кто это мог быть. Здесь есть некоторое число возможностей", - сказал Бернс в интервью Национальному общественному радио США.
По его словам, хотя до сих пор доподлинно неизвестно о причинах ухудшения состояния американских сотрудников, в ЦРУ серьезно относятся к этим инцидентам. "Я убежден, что пережитое нашими офицерами и некоторыми членами их семей, а также другими государственными служащими США, реально и серьезно. И мы полны решимости разобраться в этом", - заявил он.
"У нас есть очень сильная команда людей, лучших в ЦРУ, сосредоточенная на этих вопросах - "что?" и "кто?" - под руководством очень опытного старшего офицера, который 10 лет назад руководил успешной охотой на бен Ладена. Таким образом, мы вкладываем все самое лучшее, что у нас есть, в этом вопросе", - подчеркнул директор ЦРУ.
Глава американской разведки сообщил, что с 2016 года была "пара сотен" случаев "гаванского синдрома" среди правительства США и по всему миру. "Из этих пары сотен, вероятно, около 100 пострадали мои коллеги, мои офицеры и члены их семей", - сказал Бернс. Он напомнил, что ученые приписывают возникновение синдрома действию направленной энергии. "Таким образом сужается число потенциальных подозреваемых, которые мог бы использовать это, использовали, имели возможность делать это не в одной части мира", - сказал директор ЦРУ.
Так называемый "гаванский синдром" наблюдался среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", МИД РФ называл эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями".