https://ria.ru/20210723/tsru-1742456265.html

В ЦРУ допустили, что РФ может быть ответственна за "гаванский синдром"

В ЦРУ допустили, что РФ может быть ответственна за "гаванский синдром" - РИА Новости, 23.07.2021

В ЦРУ допустили, что РФ может быть ответственна за "гаванский синдром"

Директор ЦРУ: РФ может быть ответственна за "гаванский синдром", но доказательств нет

2021-07-23T01:29

2021-07-23T01:29

2021-07-23T10:49

россия

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

куба

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742501596_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_43c48fa9f72d962e6fcbc61e9ac4fc29.jpg

ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, которые называют "гаванским синдромом", но сделать сколько-нибудь определенные выводы не позволяет нехватка данных.По его словам, хотя до сих пор доподлинно неизвестно о причинах ухудшения состояния американских сотрудников, в ЦРУ серьезно относятся к этим инцидентам. "Я убежден, что пережитое нашими офицерами и некоторыми членами их семей, а также другими государственными служащими США, реально и серьезно. И мы полны решимости разобраться в этом", - заявил он."У нас есть очень сильная команда людей, лучших в ЦРУ, сосредоточенная на этих вопросах - "что?" и "кто?" - под руководством очень опытного старшего офицера, который 10 лет назад руководил успешной охотой на бен Ладена. Таким образом, мы вкладываем все самое лучшее, что у нас есть, в этом вопросе", - подчеркнул директор ЦРУ.Глава американской разведки сообщил, что с 2016 года была "пара сотен" случаев "гаванского синдрома" среди правительства США и по всему миру. "Из этих пары сотен, вероятно, около 100 пострадали мои коллеги, мои офицеры и члены их семей", - сказал Бернс. Он напомнил, что ученые приписывают возникновение синдрома действию направленной энергии. "Таким образом сужается число потенциальных подозреваемых, которые мог бы использовать это, использовали, имели возможность делать это не в одной части мира", - сказал директор ЦРУ.Так называемый "гаванский синдром" наблюдался среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", МИД РФ называл эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями".

https://ria.ru/20210717/vena-1741675830.html

https://ria.ru/20210513/mozg-1732060861.html

россия

куба

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), куба, сша, в мире