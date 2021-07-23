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ЦИК зарегистрировал список "Коммунистов России" на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировал список "Коммунистов России" на выборы в Госдуму - РИА Новости, 23.07.2021

ЦИК зарегистрировал список "Коммунистов России" на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый "Коммунистами России", следует из постановления ЦИК. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:23

2021-07-23T11:23

2021-07-23T11:27

россия

максим сурайкин

коммунисты россии

выборы в государственную думу

госдума рф

политика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый "Коммунистами России", следует из постановления ЦИК."Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией "Коммунисты России" в количестве 395 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК в пятницу.Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.Как следует из документа, трёх кандидатов исключили из списка. По словам члена ЦИК Александра Курдюмова, это было связано с тем, что они не указали сведения о судимости.Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, у партии один из самых больших списков кандидатов."Мы проделали большую работу, у нас один из самых больших списков, 395 человек, 205 одномандатников. И мы участвуем ещё в 22 региональных выборах, надеемся, что там тоже будут зарегистрированы наши кандидаты, порядка трёх тысяч в разных субъектах. Конечно, мы надеемся на поддержку избирателей, в 2016 году нам удалось добиться того, что мы были пятой партией в стране. Сейчас мы надеемся на более лучший результат. Самое главное, у нас настоящая сильная социалистическая программа, преобразование и возврат России к социализму", - сказал редседатель ЦК партии Максим Сурайкин.Центризбирком ранее зарегистрировал федеральный список кандидатов "Коммунистов России" и список кандидатов по одномандатным округам.Федеральный список возглавляют Сурайкин, его заместители Руслан Хугаев, Илья Ульянов, Сергей Малинкович и Ярослав Сидоров.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210720/golosovanie-1742015018.html

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россия, максим сурайкин, коммунисты россии, выборы в государственную думу, госдума рф, политика