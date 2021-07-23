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Набиуллина заявила о снижении цен на "борщевой набор"
Набиуллина заявила о снижении цен на "борщевой набор" - РИА Новости, 23.07.2021
Набиуллина заявила о снижении цен на "борщевой набор"
Банк России фиксирует снижение цен на продукты "борщевого набора" и ожидает, что оно продолжится, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T16:18
2021-07-23T16:18
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Банк России фиксирует снижение цен на продукты "борщевого набора" и ожидает, что оно продолжится, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот "борщевой набор", и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится. На наш взгляд, это сезонная история, и она не связана с тем, что было по сахару и подсолнечнику", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.Она напомнила, что цены на сахар и подсолнечное масло в РФ в основном выросли под влиянием мировой конъюнктуры, но по "борщевому набору" происходило сезонное движение вкупе с более быстрым исчерпанием запасов прошлого урожая.Комментируя в целом административные меры в отношении регулирования цен, она заметила, что краткосрочный эффект от этого действительно есть, но важно смотреть и на долгосрочные эффекты с тем, чтобы не подорвать желание производителей инвестировать в расширение производства."Потому что, когда растут цены, какой должен быть адекватный ответ? Расширение производства - для того, чтобы удовлетворить растущий спрос. А если регулирование , даже краткосрочно, будет приводить к тому, что производители перестанут желать расширять это производство, видя, что могут включаться такие административные меры, мы будем иметь долгосрочные последствия", - сказала Набиуллина.
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
16:18 23.07.2021
 
Набиуллина заявила о снижении цен на "борщевой набор"

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина: цены на "борщевой набор" снижаются и эта тенденция продолжится

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров
Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Банк России фиксирует снижение цен на продукты "борщевого набора" и ожидает, что оно продолжится, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот "борщевой набор", и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится. На наш взгляд, это сезонная история, и она не связана с тем, что было по сахару и подсолнечнику", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
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Она напомнила, что цены на сахар и подсолнечное масло в РФ в основном выросли под влиянием мировой конъюнктуры, но по "борщевому набору" происходило сезонное движение вкупе с более быстрым исчерпанием запасов прошлого урожая.
"В прошлом году были не очень хорошие погодные условия, и качество урожая, так называемая лёжкость, было ниже. И в этом году исчерпались запасы быстрее, а новый урожай еще не поступал, и поэтому еще такой достаточно существенный рост был в мае-июне по товарам "борщевого набора", - пояснила Набиуллина.
Комментируя в целом административные меры в отношении регулирования цен, она заметила, что краткосрочный эффект от этого действительно есть, но важно смотреть и на долгосрочные эффекты с тем, чтобы не подорвать желание производителей инвестировать в расширение производства.
"Потому что, когда растут цены, какой должен быть адекватный ответ? Расширение производства - для того, чтобы удовлетворить растущий спрос. А если регулирование , даже краткосрочно, будет приводить к тому, что производители перестанут желать расширять это производство, видя, что могут включаться такие административные меры, мы будем иметь долгосрочные последствия", - сказала Набиуллина.
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РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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