https://ria.ru/20210723/tseny-1742575065.html

Набиуллина заявила о снижении цен на "борщевой набор"

Набиуллина заявила о снижении цен на "борщевой набор" - РИА Новости, 23.07.2021

Набиуллина заявила о снижении цен на "борщевой набор"

Банк России фиксирует снижение цен на продукты "борщевого набора" и ожидает, что оно продолжится, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T16:18

2021-07-23T16:18

2021-07-23T16:18

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Банк России фиксирует снижение цен на продукты "борщевого набора" и ожидает, что оно продолжится, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот "борщевой набор", и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится. На наш взгляд, это сезонная история, и она не связана с тем, что было по сахару и подсолнечнику", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.Она напомнила, что цены на сахар и подсолнечное масло в РФ в основном выросли под влиянием мировой конъюнктуры, но по "борщевому набору" происходило сезонное движение вкупе с более быстрым исчерпанием запасов прошлого урожая.Комментируя в целом административные меры в отношении регулирования цен, она заметила, что краткосрочный эффект от этого действительно есть, но важно смотреть и на долгосрочные эффекты с тем, чтобы не подорвать желание производителей инвестировать в расширение производства."Потому что, когда растут цены, какой должен быть адекватный ответ? Расширение производства - для того, чтобы удовлетворить растущий спрос. А если регулирование , даже краткосрочно, будет приводить к тому, что производители перестанут желать расширять это производство, видя, что могут включаться такие административные меры, мы будем иметь долгосрочные последствия", - сказала Набиуллина.

https://ria.ru/20170824/1501040673.html

https://ria.ru/20210716/tseny-1741500408.html

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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика