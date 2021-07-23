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https://ria.ru/20210723/tranzit-1742522919.html
В Кремле разъяснили позицию "Газпрома" по транзиту газа через Украину
В Кремле разъяснили позицию "Газпрома" по транзиту газа через Украину - РИА Новости, 23.07.2021
В Кремле разъяснили позицию "Газпрома" по транзиту газа через Украину
"Газпром" приветствовал участие Германии в обсуждении транзита через Украину, потому что спрос на российский газ в Европе во многом формируется за счет немецких РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:23
2021-07-23T12:54
северный поток — 2
евросоюз
ангела меркель
владимир путин
экономика
россия
газпром
дмитрий песков
германия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. "Газпром" приветствовал участие Германии в обсуждении транзита через Украину, потому что спрос на российский газ в Европе во многом формируется за счет немецких компаний, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вчера вы все ознакомились с заявлением Миллера, заявлением "Газпрома", на этот счет. "Газпром" подтвердил свою готовность транзитировать газ через территорию Украины после 2024 года при условии, что это экономически целесообразно, и при условии, что ГТС Украины находится в нормальном рабочем состоянии. И также Миллер особо акцентировал, что можно говорить об увеличении при необходимости, но для этого нужен спрос", — сказал он.При этом представитель Кремля подчеркнул, что переговоры по этому вопросу в будущем могут быть только сугубо коммерческими, поскольку определяющим фактором станет экономическая целесообразность.Песков добавил, что эта тема поднималась в телефонном разговоре президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.На этой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Германия обязалась добиваться введения санкций против России, если Кремль будет использовать энергетический экспорт "как оружие"."Северный поток — 2" — проект прокладки трубопровода из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но строительство вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
https://ria.ru/20210722/politika-1742267359.html
https://ria.ru/20210723/potok-1742478573.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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северный поток — 2, евросоюз, ангела меркель, владимир путин, экономика, россия, газпром, дмитрий песков, германия, украина, в мире
12:23 23.07.2021 (обновлено: 12:54 23.07.2021)
 
В Кремле разъяснили позицию "Газпрома" по транзиту газа через Украину

Пресс-секретарь президента Песков назвал продолжение транзита газа через Украину коммерческой темой

© AFP 2021 / Aleksander ZobinСотрудник газокомпрессорной станции на Украине
Сотрудник газокомпрессорной станции на Украине - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© AFP 2021 / Aleksander Zobin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. "Газпром" приветствовал участие Германии в обсуждении транзита через Украину, потому что спрос на российский газ в Европе во многом формируется за счет немецких компаний, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вчера вы все ознакомились с заявлением Миллера, заявлением "Газпрома", на этот счет. "Газпром" подтвердил свою готовность транзитировать газ через территорию Украины после 2024 года при условии, что это экономически целесообразно, и при условии, что ГТС Украины находится в нормальном рабочем состоянии. И также Миллер особо акцентировал, что можно говорить об увеличении при необходимости, но для этого нужен спрос", — сказал он.
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 08:00
Успех "Северного потока — 2" Запад маскирует "секретным указом Путина"
При этом представитель Кремля подчеркнул, что переговоры по этому вопросу в будущем могут быть только сугубо коммерческими, поскольку определяющим фактором станет экономическая целесообразность.
Песков добавил, что эта тема поднималась в телефонном разговоре президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
06:46
В Киеве озвучили требования к Западу из-за "Северного потока — 2"
На этой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В документе отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение поставок сырья из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Германия обязалась добиваться введения санкций против России, если Кремль будет использовать энергетический экспорт "как оружие".
"Северный поток — 2" — проект прокладки трубопровода из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.
Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но строительство вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
 
Северный поток — 2ЕвросоюзАнгела МеркельВладимир ПутинЭкономикаРоссияГазпромДмитрий ПесковГерманияУкраинаВ мире
 
 
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