https://ria.ru/20210723/transsib-1742580010.html

Мишустин поручил проконтролировать ситуацию после ЧП на Транссибе

Мишустин поручил проконтролировать ситуацию после ЧП на Транссибе - РИА Новости, 23.07.2021

Мишустин поручил проконтролировать ситуацию после ЧП на Транссибе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим замам держать на контроле ситуацию после ЧП на Транссибе, следить за ходом восстановительных работ,... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T16:38

2021-07-23T16:38

2021-07-23T16:55

виктория абрамченко

дальний восток

марат хуснуллин

ржд

обрушение на участке транссиба

россия

транссибирская магистраль

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим замам держать на контроле ситуацию после ЧП на Транссибе, следить за ходом восстановительных работ, сообщает пресс-служба кабмина."Поручение дано первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьерам Виктории Абрамченко, Александру Новаку и Марату Хуснуллину, профильным министрам. Они должны контролировать ход восстановительных работ на месте ЧП, следить за тем, чтобы регионы не испытывали проблем с продовольствием и всем необходимым для жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.Отдельное поручение дано РЖД, - холдингу предстоит "в максимально короткие сроки сделать все необходимое для полного восстановления работы железнодорожной магистрали".Из-за мощных ливней на Дальнем Востоке подмыло обе ветки Транссибирской магистрали. В результате в Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по Транссибу остановлено. Идут ремонтные работы.Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что первую ветку Транссиба планируется восстановить в течение 2,5 суток, вторую - в течение 5 суток.

https://ria.ru/20210723/transsib-1742551852.html

https://ria.ru/20210723/most-1742492073.html

дальний восток

россия

забайкальский край

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