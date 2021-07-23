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Мишустин поручил проконтролировать ситуацию после ЧП на Транссибе
Мишустин поручил проконтролировать ситуацию после ЧП на Транссибе - РИА Новости, 23.07.2021
Мишустин поручил проконтролировать ситуацию после ЧП на Транссибе
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим замам держать на контроле ситуацию после ЧП на Транссибе, следить за ходом восстановительных работ,... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T16:38
2021-07-23T16:55
виктория абрамченко
дальний восток
марат хуснуллин
ржд
обрушение на участке транссиба
россия
транссибирская магистраль
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим замам держать на контроле ситуацию после ЧП на Транссибе, следить за ходом восстановительных работ, сообщает пресс-служба кабмина."Поручение дано первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьерам Виктории Абрамченко, Александру Новаку и Марату Хуснуллину, профильным министрам. Они должны контролировать ход восстановительных работ на месте ЧП, следить за тем, чтобы регионы не испытывали проблем с продовольствием и всем необходимым для жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.Отдельное поручение дано РЖД, - холдингу предстоит "в максимально короткие сроки сделать все необходимое для полного восстановления работы железнодорожной магистрали".Из-за мощных ливней на Дальнем Востоке подмыло обе ветки Транссибирской магистрали. В результате в Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по Транссибу остановлено. Идут ремонтные работы.Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что первую ветку Транссиба планируется восстановить в течение 2,5 суток, вторую - в течение 5 суток.
https://ria.ru/20210723/transsib-1742551852.html
https://ria.ru/20210723/most-1742492073.html
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виктория абрамченко, дальний восток, марат хуснуллин, ржд, обрушение на участке транссиба, россия, транссибирская магистраль, михаил мишустин, правительство рф, забайкальский край, происшествия
16:38 23.07.2021 (обновлено: 16:55 23.07.2021)
 
Мишустин поручил проконтролировать ситуацию после ЧП на Транссибе

Премьер Мишустин поручил замам следить за восстановлением участка Транссиба после обрушения

© Фото предоставлено правительством Амурской областиСтроительство автодорожного путепровода через Транссиб в городе Свободный Амурской области вместо обрушившегося 9 октября 2018 года
Строительство автодорожного путепровода через Транссиб в городе Свободный Амурской области вместо обрушившегося 9 октября 2018 года
© Фото предоставлено правительством Амурской области
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим замам держать на контроле ситуацию после ЧП на Транссибе, следить за ходом восстановительных работ, сообщает пресс-служба кабмина.
"Поручение дано первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьерам Виктории Абрамченко, Александру Новаку и Марату Хуснуллину, профильным министрам. Они должны контролировать ход восстановительных работ на месте ЧП, следить за тем, чтобы регионы не испытывали проблем с продовольствием и всем необходимым для жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.
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Путин дал поручения по восстановлению обрушенного участка Транссиба
Отдельное поручение дано РЖД, - холдингу предстоит "в максимально короткие сроки сделать все необходимое для полного восстановления работы железнодорожной магистрали".
Из-за мощных ливней на Дальнем Востоке подмыло обе ветки Транссибирской магистрали. В результате в Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по Транссибу остановлено. Идут ремонтные работы.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что первую ветку Транссиба планируется восстановить в течение 2,5 суток, вторую - в течение 5 суток.
Последствия обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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Виктория АбрамченкоДальний ВостокМарат ХуснуллинРЖДОбрушение на участке ТранссибаРоссияТранссибирская магистральМихаил МишустинПравительство РФЗабайкальский крайПроисшествия
 
 
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