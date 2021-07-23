https://ria.ru/20210723/transsib-1742551852.html

Путин дал поручения по восстановлению обрушенного участка Транссиба

Путин дал поручения по восстановлению обрушенного участка Транссиба - РИА Новости, 23.07.2021

Путин дал поручения по восстановлению обрушенного участка Транссиба

Владимир Путин попросил правительство внимательно отнестись к ситуации в Забайкальском крае, где из-за ливней обрушился железнодорожный мост. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T14:29

2021-07-23T14:29

2021-07-23T15:14

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ржд

транссибирская магистраль

дальний восток

владимир путин

забайкальский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742556492_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_bf2555a558896c8a5d64ea7e2d04aebc.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Путин попросил правительство внимательно отнестись к ситуации в Забайкальском крае, где из-за ливней обрушился железнодорожный мост."В результате мощных дождей на Дальнем Востоке подмыло ветку Транссиба, обе ветки, и мост рухнул. Слава богу, никто не пострадал, но пассажирский поезд остановлен и десятки поездов — грузовые составы — с обеих сторон, и восточном, и в западном направлении", — отметил президент на оперативном совещании с членами Совбеза.По словам Путина, в этой ситуации нужно сделать акцент на жизнеобеспечении региона."Имею в виду товары продовольственной группы, все, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб", — пояснил он.Глава государства заявил, что первую ветку Транссиба планируют восстановить в течение 2-2,5 суток, вторую — в течение пяти.Железнодорожный мост в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга обрушился около девяти утра. Движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Идут ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов.Ранее сообщалось, что из-за дождей на территории Нерчинского района произошел размыв берега на искусственном озере Макарыч. В селе Заречный подтопило 55 домов и 55 приусадебных участков, а в Шилкинском районе — около 300 жилых зданий, население эвакуируют. Там работает руководитель ГУ МЧС по Забайкальскому краю Николай Басов, глава района Сергей Воробьев, туда же выехал губернатор.Кроме того, из-за непогоды перекрыли федеральную трассу "Амур" Чита — Хабаровск в районе села Богомягково. Также сейчас нельзя проехать по дорогам регионального значения

https://radiosputnik.ria.ru/20210723/most-1742499676.html

https://ria.ru/20210723/bilety-1742538299.html

дальний восток

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, транссибирская магистраль, дальний восток, владимир путин, забайкальский край, происшествия