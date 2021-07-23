Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210723/transsib-1742551852.html
Путин дал поручения по восстановлению обрушенного участка Транссиба
Путин дал поручения по восстановлению обрушенного участка Транссиба - РИА Новости, 23.07.2021
Путин дал поручения по восстановлению обрушенного участка Транссиба
Владимир Путин попросил правительство внимательно отнестись к ситуации в Забайкальском крае, где из-за ливней обрушился железнодорожный мост. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:29
2021-07-23T15:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
транссибирская магистраль
дальний восток
владимир путин
забайкальский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742556492_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_bf2555a558896c8a5d64ea7e2d04aebc.jpg
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Путин попросил правительство внимательно отнестись к ситуации в Забайкальском крае, где из-за ливней обрушился железнодорожный мост."В результате мощных дождей на Дальнем Востоке подмыло ветку Транссиба, обе ветки, и мост рухнул. Слава богу, никто не пострадал, но пассажирский поезд остановлен и десятки поездов — грузовые составы — с обеих сторон, и восточном, и в западном направлении", — отметил президент на оперативном совещании с членами Совбеза.По словам Путина, в этой ситуации нужно сделать акцент на жизнеобеспечении региона."Имею в виду товары продовольственной группы, все, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб", — пояснил он.Глава государства заявил, что первую ветку Транссиба планируют восстановить в течение 2-2,5 суток, вторую — в течение пяти.Железнодорожный мост в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга обрушился около девяти утра. Движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Идут ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов.Ранее сообщалось, что из-за дождей на территории Нерчинского района произошел размыв берега на искусственном озере Макарыч. В селе Заречный подтопило 55 домов и 55 приусадебных участков, а в Шилкинском районе — около 300 жилых зданий, население эвакуируют. Там работает руководитель ГУ МЧС по Забайкальскому краю Николай Басов, глава района Сергей Воробьев, туда же выехал губернатор.Кроме того, из-за непогоды перекрыли федеральную трассу "Амур" Чита — Хабаровск в районе села Богомягково. Также сейчас нельзя проехать по дорогам регионального значения
https://radiosputnik.ria.ru/20210723/most-1742499676.html
https://ria.ru/20210723/bilety-1742538299.html
дальний восток
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742556492_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_2c3316d82e3d6f488e3ed1b99d6ba365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, транссибирская магистраль, дальний восток, владимир путин, забайкальский край, происшествия
14:29 23.07.2021 (обновлено: 15:14 23.07.2021)
 
Путин дал поручения по восстановлению обрушенного участка Транссиба

Президент Путин: первую ветку Транссиба планируется восстановить в течение 2,5 суток

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Путин попросил правительство внимательно отнестись к ситуации в Забайкальском крае, где из-за ливней обрушился железнодорожный мост.
"В результате мощных дождей на Дальнем Востоке подмыло ветку Транссиба, обе ветки, и мост рухнул. Слава богу, никто не пострадал, но пассажирский поезд остановлен и десятки поездов — грузовые составы — с обеих сторон, и восточном, и в западном направлении", — отметил президент на оперативном совещании с членами Совбеза.
На месте обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
10:35В России
В Сети появились кадры моста, рухнувшего на Транссибе
По словам Путина, в этой ситуации нужно сделать акцент на жизнеобеспечении региона.
"Имею в виду товары продовольственной группы, все, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб", — пояснил он.
Глава государства заявил, что первую ветку Транссиба планируют восстановить в течение 2-2,5 суток, вторую — в течение пяти.

"Я прошу всех коллег иметь это в виду, и каждому по линии своей работы обеспечить слаженную, координированную работу всех служб, которые так или иначе причастны к тому, чтобы обеспечить нормальную ситуацию", — добавил президент.

Железнодорожный мост в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга обрушился около девяти утра. Движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Идут ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов.
Ранее сообщалось, что из-за дождей на территории Нерчинского района произошел размыв берега на искусственном озере Макарыч. В селе Заречный подтопило 55 домов и 55 приусадебных участков, а в Шилкинском районе — около 300 жилых зданий, население эвакуируют. Там работает руководитель ГУ МЧС по Забайкальскому краю Николай Басов, глава района Сергей Воробьев, туда же выехал губернатор.
Кроме того, из-за непогоды перекрыли федеральную трассу "Амур" Чита — Хабаровск в районе села Богомягково. Также сейчас нельзя проехать по дорогам регионального значения
Частичное обрушение железнодорожного моста в районе села Дунаево Сретенского района Забайкалья - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
13:28
РЖД приостановили продажу билетов на поезда, идущие в Забайкалье
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РЖДТранссибирская магистральДальний ВостокВладимир ПутинЗабайкальский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:53Страны Евросоюза направили гумпомощь для беженцев в Литве
15:51На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО
15:48Роспотребнадзор: все санэпидмеры на KazanSummit 2021 будут соблюдены
15:43В Брянской области сотрудники больницы уничтожали вакцину от COVID-19
15:4275% россиян отрицательно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ
15:40"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
15:05В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот"
15:05В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России
15:01Лавров рассказал о ситуации с экспортом "Спутника V"
Лента новостейМолния