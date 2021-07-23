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Путин дал поручения по восстановлению обрушенного участка Транссиба
Путин дал поручения по восстановлению обрушенного участка Транссиба - РИА Новости, 23.07.2021
Путин дал поручения по восстановлению обрушенного участка Транссиба
Владимир Путин попросил правительство внимательно отнестись к ситуации в Забайкальском крае, где из-за ливней обрушился железнодорожный мост. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:29
2021-07-23T14:29
2021-07-23T15:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
транссибирская магистраль
дальний восток
владимир путин
забайкальский край
происшествия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Путин попросил правительство внимательно отнестись к ситуации в Забайкальском крае, где из-за ливней обрушился железнодорожный мост."В результате мощных дождей на Дальнем Востоке подмыло ветку Транссиба, обе ветки, и мост рухнул. Слава богу, никто не пострадал, но пассажирский поезд остановлен и десятки поездов — грузовые составы — с обеих сторон, и восточном, и в западном направлении", — отметил президент на оперативном совещании с членами Совбеза.По словам Путина, в этой ситуации нужно сделать акцент на жизнеобеспечении региона."Имею в виду товары продовольственной группы, все, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб", — пояснил он.Глава государства заявил, что первую ветку Транссиба планируют восстановить в течение 2-2,5 суток, вторую — в течение пяти.Железнодорожный мост в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга обрушился около девяти утра. Движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Идут ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов.Ранее сообщалось, что из-за дождей на территории Нерчинского района произошел размыв берега на искусственном озере Макарыч. В селе Заречный подтопило 55 домов и 55 приусадебных участков, а в Шилкинском районе — около 300 жилых зданий, население эвакуируют. Там работает руководитель ГУ МЧС по Забайкальскому краю Николай Басов, глава района Сергей Воробьев, туда же выехал губернатор.Кроме того, из-за непогоды перекрыли федеральную трассу "Амур" Чита — Хабаровск в районе села Богомягково. Также сейчас нельзя проехать по дорогам регионального значения
https://radiosputnik.ria.ru/20210723/most-1742499676.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, транссибирская магистраль, дальний восток, владимир путин, забайкальский край, происшествия
14:29 23.07.2021 (обновлено: 15:14 23.07.2021)
Путин дал поручения по восстановлению обрушенного участка Транссиба
Президент Путин: первую ветку Транссиба планируется восстановить в течение 2,5 суток
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Путин
попросил правительство внимательно отнестись к ситуации в Забайкальском крае
, где из-за ливней обрушился железнодорожный мост.
"В результате мощных дождей на Дальнем Востоке подмыло ветку Транссиба, обе ветки, и мост рухнул. Слава богу, никто не пострадал, но пассажирский поезд остановлен и десятки поездов — грузовые составы — с обеих сторон, и восточном, и в западном направлении", — отметил президент на оперативном совещании с членами Совбеза.
По словам Путина, в этой ситуации нужно сделать акцент на жизнеобеспечении региона.
"Имею в виду товары продовольственной группы, все, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб", — пояснил он.
Глава государства заявил, что первую ветку Транссиба планируют восстановить в течение 2-2,5 суток, вторую — в течение пяти.
"Я прошу всех коллег иметь это в виду, и каждому по линии своей работы обеспечить слаженную, координированную работу всех служб, которые так или иначе причастны к тому, чтобы обеспечить нормальную ситуацию", — добавил президент.
Железнодорожный мост в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга обрушился около девяти утра. Движение поездов по участку Транссибирской магистрали остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Идут ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов.
Ранее сообщалось, что из-за дождей на территории Нерчинского района
произошел размыв берега на искусственном озере Макарыч. В селе Заречный
подтопило 55 домов и 55 приусадебных участков, а в Шилкинском районе
— около 300 жилых зданий, население эвакуируют. Там работает руководитель ГУ МЧС по Забайкальскому краю Николай Басов, глава района Сергей Воробьев, туда же выехал губернатор.
Кроме того, из-за непогоды перекрыли федеральную трассу "Амур" Чита — Хабаровск в районе села Богомягково. Также сейчас нельзя проехать по дорогам регионального значения