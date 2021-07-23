https://ria.ru/20210723/transsib-1742535091.html

РЖД ограничили отправку грузов по Транссибу

РЖД ограничили отправку грузов по Транссибу - РИА Новости, 23.07.2021

РЖД ограничили отправку грузов по Транссибу

РЖД ограничили на трое суток отправку по Транссибирской магистрали на восток всех грузов, кроме продовольствия, из-за режима ЧС в Забайкальском крае, сообщила... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:14

2021-07-23T13:14

2021-07-23T14:30

транссибирская магистраль

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ржд

забайкальский край

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. РЖД ограничили на трое суток отправку по Транссибирской магистрали на восток всех грузов, кроме продовольствия, из-за режима ЧС в Забайкальском крае, сообщила компания."В связи со стихийным бедствием и введенным в Забайкальском крае режимом чрезвычайной ситуации с сегодняшнего дня на трое суток установлено ограничение на погрузку всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций РЖД, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, в восточном направлении", - говорится в сообщении РЖД в официальном Telegram-канале."До восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате рекордных осадков, не будет погрузки в адрес станций Дальневосточной железной дороги, участка Бушулей – Журавли Забайкальской железной дороги, а также АО "АК "Железные дороги Якутии", - уточнили в компании.Утром в пятницу региональное ГУМЧС проинформировало об обрушении железнодорожного моста в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга, движение поездов по участку "Транссиба" остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Ведутся ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов.Как сообщали РИА Новости в МЧС России, министерство привлечёт авиацию к аварийно-восстановительным работам на месте обрушения железнодорожного моста. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после произошедшего инцидента. В то же время, РЖД создали оперативный штаб, который возглавил гендиректор холдинга Олег Белозёров, по ликвидации последствий обрушения моста на перегоне Куэнга - Укурей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210723/most-1742499676.html

https://ria.ru/20210723/most-1742492073.html

забайкальский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транссибирская магистраль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, забайкальский край, происшествия