https://ria.ru/20210723/transsib-1742535091.html
РЖД ограничили отправку грузов по Транссибу
РЖД ограничили отправку грузов по Транссибу - РИА Новости, 23.07.2021
РЖД ограничили отправку грузов по Транссибу
РЖД ограничили на трое суток отправку по Транссибирской магистрали на восток всех грузов, кроме продовольствия, из-за режима ЧС в Забайкальском крае, сообщила... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:14
2021-07-23T13:14
2021-07-23T14:30
транссибирская магистраль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
забайкальский край
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. РЖД ограничили на трое суток отправку по Транссибирской магистрали на восток всех грузов, кроме продовольствия, из-за режима ЧС в Забайкальском крае, сообщила компания."В связи со стихийным бедствием и введенным в Забайкальском крае режимом чрезвычайной ситуации с сегодняшнего дня на трое суток установлено ограничение на погрузку всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций РЖД, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, в восточном направлении", - говорится в сообщении РЖД в официальном Telegram-канале."До восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате рекордных осадков, не будет погрузки в адрес станций Дальневосточной железной дороги, участка Бушулей – Журавли Забайкальской железной дороги, а также АО "АК "Железные дороги Якутии", - уточнили в компании.Утром в пятницу региональное ГУМЧС проинформировало об обрушении железнодорожного моста в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга, движение поездов по участку "Транссиба" остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Ведутся ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов.Как сообщали РИА Новости в МЧС России, министерство привлечёт авиацию к аварийно-восстановительным работам на месте обрушения железнодорожного моста. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после произошедшего инцидента. В то же время, РЖД создали оперативный штаб, который возглавил гендиректор холдинга Олег Белозёров, по ликвидации последствий обрушения моста на перегоне Куэнга - Укурей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210723/most-1742499676.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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транссибирская магистраль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, забайкальский край, происшествия
13:14 23.07.2021 (обновлено: 14:30 23.07.2021)
РЖД ограничили отправку грузов по Транссибу
РЖД ограничили на трое суток отправку по Транссибу на восток грузов из-за режима ЧС в Забайкалье
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. РЖД
ограничили на трое суток отправку по Транссибирской магистрали на восток всех грузов, кроме продовольствия, из-за режима ЧС в Забайкальском крае
, сообщила компания.
"В связи со стихийным бедствием и введенным в Забайкальском крае режимом чрезвычайной ситуации с сегодняшнего дня на трое суток установлено ограничение на погрузку всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций РЖД, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, в восточном направлении", - говорится в сообщении РЖД в официальном Telegram-канале.
"До восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате рекордных осадков, не будет погрузки в адрес станций Дальневосточной железной дороги, участка Бушулей – Журавли Забайкальской железной дороги, а также АО "АК "Железные дороги Якутии", - уточнили в компании.
Утром в пятницу региональное ГУМЧС проинформировало об обрушении железнодорожного моста в Сретенском районе вблизи села Нижняя Куэнга, движение поездов по участку "Транссиба" остановлено в обоих направлениях, погибших и пострадавших нет. Ведутся ремонтные работы с использованием противоразмывного и восстановительного поездов.
Как сообщали РИА Новости в МЧС России, министерство привлечёт авиацию к аварийно-восстановительным работам на месте обрушения железнодорожного моста. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после произошедшего инцидента. В то же время, РЖД создали оперативный штаб, который возглавил гендиректор холдинга Олег Белозёров, по ликвидации последствий обрушения моста на перегоне Куэнга - Укурей.