https://ria.ru/20210723/tomaty-1742613784.html

Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Белоруссии

Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Белоруссии - РИА Новости, 23.07.2021

Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Белоруссии

Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз белорусской компанией "Дорорс" свежих томатов из-за обнаружения в ее продукции вируса мозаики пепино,... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T19:20

2021-07-23T19:20

2021-07-23T19:20

россия

помидоры

евразийский экономический союз

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

белоруссия

экономика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз белорусской компанией "Дорорс" свежих томатов из-за обнаружения в ее продукции вируса мозаики пепино, говорится в сообщении ведомства."В целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения карантинного объекта на территории РФ Россельхознадзор с 26 июля 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов из Республики Беларусь указанным экспортером", - говорится в сообщении.Уточняется, что мера будет действовать до проведения белорусской стороной расследований по этому поводу и предоставления российской службе информации о проведенных мероприятиях.Россельхознадзор уточняет, что вирус был обнаружен при проведении карантинного фитосанитарного контроля свежих томатов, поступивших в РФ из Белоруссии. Продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами, которые были выданы главной госинспекцией Белоруссии по семеноводству, карантину и защите растений.С 7 июля 2021 года вирус коричневой морщинистости плодов томата и вирус мозаики пепино внесены в перечень карантинных объектов для России и всех стран ЕАЭС. Заболевание приводит к снижению урожайности на 70-80%, в отдельных случаях - к полной потере урожая в теплице. Вирус распространяется с плодами, семенами и рассадой.

https://ria.ru/20200913/pomidory-1577177427.html

https://ria.ru/20210721/ovoschi-1742256487.html

россия

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россия, помидоры, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), белоруссия, экономика