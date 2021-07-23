https://ria.ru/20210723/testirovanie-1742544646.html

Попова назвала регионы с низким уровнем тестирования на коронавирус

Попова назвала регионы с низким уровнем тестирования на коронавирус - РИА Новости, 23.07.2021

Попова назвала регионы с низким уровнем тестирования на коронавирус

Тестирование на новую коронавирусную инфекцию в пяти регионах России ниже установленной нормы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T13:49

2021-07-23T13:49

2021-07-23T13:58

коронавирус в россии

россия

ненецкий автономный округ

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

смоленская область

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Тестирование на новую коронавирусную инфекцию в пяти регионах России ниже установленной нормы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Но у нас остаются еще пять регионов,... у которых тестирование менее заданной планки - 200 на 100 тысяч населения", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.Она отметила, что речь идет о Ненецком автономном округе, Псковской и Смоленской областях, Башкирии и Чувашии.

https://ria.ru/20210723/mishustin-1742536172.html

россия

ненецкий автономный округ

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, ненецкий автономный округ, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), смоленская область, общество