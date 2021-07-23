https://ria.ru/20210723/testirovanie-1742544646.html
Попова назвала регионы с низким уровнем тестирования на коронавирус
Попова назвала регионы с низким уровнем тестирования на коронавирус - РИА Новости, 23.07.2021
Попова назвала регионы с низким уровнем тестирования на коронавирус
Тестирование на новую коронавирусную инфекцию в пяти регионах России ниже установленной нормы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:49
2021-07-23T13:49
2021-07-23T13:58
коронавирус в россии
россия
ненецкий автономный округ
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
смоленская область
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Тестирование на новую коронавирусную инфекцию в пяти регионах России ниже установленной нормы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Но у нас остаются еще пять регионов,... у которых тестирование менее заданной планки - 200 на 100 тысяч населения", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.Она отметила, что речь идет о Ненецком автономном округе, Псковской и Смоленской областях, Башкирии и Чувашии.
https://ria.ru/20210723/mishustin-1742536172.html
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ненецкий автономный округ
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коронавирус в россии, россия, ненецкий автономный округ, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), смоленская область, общество
13:49 23.07.2021 (обновлено: 13:58 23.07.2021)
Попова назвала регионы с низким уровнем тестирования на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова: тестирование на коронавирус ниже уровня в Башкирии и Чувашии