https://ria.ru/20210723/tesla-1742634847.html
Осужденного в США за попытку взлома компании Tesla россиянина депортировали
Осужденного в США за попытку взлома компании Tesla россиянина депортировали - РИА Новости, 23.07.2021
Осужденного в США за попытку взлома компании Tesla россиянина депортировали
Россиянин Егор Крючков, осужденный в США за попытку кибервзлома компании Tesla, депортирован на родину, сообщили РИА Новости в пограничной службе США. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T23:21
2021-07-23T23:21
2021-07-23T23:21
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Россиянин Егор Крючков, осужденный в США за попытку кибервзлома компании Tesla, депортирован на родину, сообщили РИА Новости в пограничной службе США."Указанное лицо депортировали 21 июля", - сообщил представитель ведомства.По словам собеседника агентства, Крючков был выслан в Россию.Крючков был приговорен 24 мая к отбытому в американской тюрьме сроку в 10 месяцев. Однако он не был освобожден, поскольку его предписано депортировать, а процесс депортации занимает неопределенное время.Крючков признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla. Он был арестован в августе 2020 года после того, как приехал в США по туристической визе в июле. Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что объектом кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.
https://ria.ru/20210722/klyuch-1742451465.html
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илон маск, невада, россия, tesla motors, сша, в мире
Осужденного в США за попытку взлома компании Tesla россиянина депортировали
Осужденного в США за попытку взлома компании Tesla россиянина Крючкова депортировали