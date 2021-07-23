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Осужденного в США за попытку взлома компании Tesla россиянина депортировали
Осужденного в США за попытку взлома компании Tesla россиянина депортировали - РИА Новости, 23.07.2021
Осужденного в США за попытку взлома компании Tesla россиянина депортировали
Россиянин Егор Крючков, осужденный в США за попытку кибервзлома компании Tesla, депортирован на родину, сообщили РИА Новости в пограничной службе США. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T23:21
2021-07-23T23:21
илон маск
невада
россия
tesla motors
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Россиянин Егор Крючков, осужденный в США за попытку кибервзлома компании Tesla, депортирован на родину, сообщили РИА Новости в пограничной службе США."Указанное лицо депортировали 21 июля", - сообщил представитель ведомства.По словам собеседника агентства, Крючков был выслан в Россию.Крючков был приговорен 24 мая к отбытому в американской тюрьме сроку в 10 месяцев. Однако он не был освобожден, поскольку его предписано депортировать, а процесс депортации занимает неопределенное время.Крючков признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla. Он был арестован в августе 2020 года после того, как приехал в США по туристической визе в июле. Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что объектом кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.
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невада
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илон маск, невада, россия, tesla motors, сша, в мире
23:21 23.07.2021
 
Осужденного в США за попытку взлома компании Tesla россиянина депортировали

Осужденного в США за попытку взлома компании Tesla россиянина Крючкова депортировали

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПрезентация новой модели TESLA "Model X"
Презентация новой модели TESLA Model X - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Россиянин Егор Крючков, осужденный в США за попытку кибервзлома компании Tesla, депортирован на родину, сообщили РИА Новости в пограничной службе США.
"Указанное лицо депортировали 21 июля", - сообщил представитель ведомства.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 23:26
Атакованная хакерами Kaseya получила ключ для разблокировки
По словам собеседника агентства, Крючков был выслан в Россию.
Крючков был приговорен 24 мая к отбытому в американской тюрьме сроку в 10 месяцев. Однако он не был освобожден, поскольку его предписано депортировать, а процесс депортации занимает неопределенное время.
Крючков признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla. Он был арестован в августе 2020 года после того, как приехал в США по туристической визе в июле. Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что объектом кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.
 
Илон МаскНевадаРоссияTesla motorsСШАВ мире
 
 
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