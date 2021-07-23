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В России вырос спрос на кнопочные мобильные телефоны
В России вырос спрос на кнопочные мобильные телефоны - РИА Новости, 23.07.2021
В России вырос спрос на кнопочные мобильные телефоны
Россияне стали чаще покупать старомодные кнопочные телефоны, из-за чего цены на них выросли, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T08:56
2021-07-23T11:14
телефон
мобильный телефон
россия
технологии
общество
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россияне стали чаще покупать старомодные кнопочные телефоны, из-за чего цены на них выросли, пишет "Коммерсантъ".По данным ретейлеров, продажи устройств в натуральном выражении увеличились с четырех процентов до 26, а в денежном — от 18,8 процента до 35. Наибольший рост зафиксировали в группе "М.Видео — Эльдорадо". В среднем цена кнопочного телефона поднялась на 11 процентов и составила 1,45 тысячи рублей. За первую половину 2021 года в России реализовали 3,1 миллиона таких гаджетов — это на 6,7 процента больше, чем за аналогичный период в прошлом году, добавили в "Связном".Популярность девайсов, по мнению экспертов, обусловлена началом дачного сезона и ростом числа трудовых мигрантов. Помимо этого, на спрос повлияло использование таких телефонов вместо стационарных на удаленке во время пандемии, а также боязнь утечки персональных данных со смартфонов. Кнопочные устройства весьма востребованы среди сотрудников закрытых предприятий, так как использование современных гаджетов там запрещено.Специалисты при этом предрекли дальнейшее снижение импорта таких телефонов из-за дефицита компонентов и роста цен на них, а также подорожания перевозок. По словам аналитиков, из-за проблем с поставками еще в прошлом году стоимость таких устройств выросла в среднем на 20 процентов, существенное подорожание отмечается и сейчас.Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал в интервью радио Sputnik, что современные смартфоны могут "слушать" своих владельцев без их ведома. Он порекомендовал использовать простые кнопочные телефоны, неспособные подключиться к современным сетям связи, для особо важных переговоров.
https://ria.ru/20210721/razryadka-1742119352.html
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телефон, мобильный телефон, россия, технологии, общество
08:56 23.07.2021 (обновлено: 11:14 23.07.2021)
 
В России вырос спрос на кнопочные мобильные телефоны

"Коммерсантъ": продажи кнопочных телефонов в России за первую половину 2021 года выросли на 6,7%

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМобильный телефон Panasonic GD55
Мобильный телефон Panasonic GD55 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Россияне стали чаще покупать старомодные кнопочные телефоны, из-за чего цены на них выросли, пишет "Коммерсантъ".
По данным ретейлеров, продажи устройств в натуральном выражении увеличились с четырех процентов до 26, а в денежном — от 18,8 процента до 35. Наибольший рост зафиксировали в группе "М.Видео — Эльдорадо". В среднем цена кнопочного телефона поднялась на 11 процентов и составила 1,45 тысячи рублей.
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За первую половину 2021 года в России реализовали 3,1 миллиона таких гаджетов — это на 6,7 процента больше, чем за аналогичный период в прошлом году, добавили в "Связном".
Популярность девайсов, по мнению экспертов, обусловлена началом дачного сезона и ростом числа трудовых мигрантов. Помимо этого, на спрос повлияло использование таких телефонов вместо стационарных на удаленке во время пандемии, а также боязнь утечки персональных данных со смартфонов. Кнопочные устройства весьма востребованы среди сотрудников закрытых предприятий, так как использование современных гаджетов там запрещено.
Специалисты при этом предрекли дальнейшее снижение импорта таких телефонов из-за дефицита компонентов и роста цен на них, а также подорожания перевозок. По словам аналитиков, из-за проблем с поставками еще в прошлом году стоимость таких устройств выросла в среднем на 20 процентов, существенное подорожание отмечается и сейчас.
Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал в интервью радио Sputnik, что современные смартфоны могут "слушать" своих владельцев без их ведома. Он порекомендовал использовать простые кнопочные телефоны, неспособные подключиться к современным сетям связи, для особо важных переговоров.
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