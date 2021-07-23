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Эксперт объяснил рост спроса на кнопочные мобильные телефоны
Эксперт объяснил рост спроса на кнопочные мобильные телефоны - РИА Новости, 23.07.2021
Эксперт объяснил рост спроса на кнопочные мобильные телефоны
Нельзя сказать, что россияне отказались от смартфонов в пользу кнопочных телефонов, изменение показателей продаж связано с корректировкой рынка после... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:05
2021-07-23T12:05
россия
эльдар муртазин
китай
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Нельзя сказать, что россияне отказались от смартфонов в пользу кнопочных телефонов, изменение показателей продаж связано с корректировкой рынка после пандемийного года, когда наблюдался дефицит этих товаров, заявил РИА новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.Ранее группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) сообщила, что продажи кнопочных телефонов в России в текущем году выросли впервые с 2011 года. По данным компании, по итогам первого полугодия 2021 года россияне приобрели более 3 миллионов устройств на 4,5 миллиарда рублей, что выше показателей прошлого года на 7% в штуках и порядка 20% - в деньгах."Это типичная ситуация для рынка, тут нет ничего такого, чтобы обсуждать, что люди отказались от смартфонов в пользу "кнопки". Потребители "кнопки" – это достаточно стабильная аудитория, и там, в общем, нет никаких изменений", - сказал агентству Муртазин.Эксперт отметил, что нельзя говорить о том, что продажи кнопочных телефонов выросли. Наоборот, по его словам, "доля кнопочных телефонов постепенно сокращается", а сейчас наблюдается "корректировка после пандемийного года".В 2020 году, как заметил Муртазин, из-за пандемии в портах Китая были введены ограничения, и поскольку кнопочные телефоны – один из самых недорогих товаров, везти их самолетом было невыгодно, а "стоимость контейнеров выросла в три раза". "Исходя из этого многие в начале 2020 года "кнопку" не везли", - пояснил он.На текущую ситуацию, по его словам, повлияло еще одно событие - рост цен на кнопочные телефоны. Если смотреть в годовом выражении, она выросла "минимум на 20%, а то и больше"."Спрос на "кнопку" никуда не делся. В том году был дефицит, сейчас он ликвидирован. Если посмотреть 2019 и 2021 год, они (будут – ред.) примерно одинаковы по объему рынка. То есть не произошло ни падения, ни роста, есть отложенный прошлогодний спрос", - добавил эксперт.
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россия, эльдар муртазин, китай, экономика
12:05 23.07.2021
 
Эксперт объяснил рост спроса на кнопочные мобильные телефоны

Ведущий аналитик Mobile Research Group Муртазин: нельзя сказать, что люди отказались от смартфонов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМобильный телефон Panasonic GD55
Мобильный телефон Panasonic GD55 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Нельзя сказать, что россияне отказались от смартфонов в пользу кнопочных телефонов, изменение показателей продаж связано с корректировкой рынка после пандемийного года, когда наблюдался дефицит этих товаров, заявил РИА новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) сообщила, что продажи кнопочных телефонов в России в текущем году выросли впервые с 2011 года. По данным компании, по итогам первого полугодия 2021 года россияне приобрели более 3 миллионов устройств на 4,5 миллиарда рублей, что выше показателей прошлого года на 7% в штуках и порядка 20% - в деньгах.
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"Это типичная ситуация для рынка, тут нет ничего такого, чтобы обсуждать, что люди отказались от смартфонов в пользу "кнопки". Потребители "кнопки" – это достаточно стабильная аудитория, и там, в общем, нет никаких изменений", - сказал агентству Муртазин.
Эксперт отметил, что нельзя говорить о том, что продажи кнопочных телефонов выросли. Наоборот, по его словам, "доля кнопочных телефонов постепенно сокращается", а сейчас наблюдается "корректировка после пандемийного года".
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В 2020 году, как заметил Муртазин, из-за пандемии в портах Китая были введены ограничения, и поскольку кнопочные телефоны – один из самых недорогих товаров, везти их самолетом было невыгодно, а "стоимость контейнеров выросла в три раза". "Исходя из этого многие в начале 2020 года "кнопку" не везли", - пояснил он.
На текущую ситуацию, по его словам, повлияло еще одно событие - рост цен на кнопочные телефоны. Если смотреть в годовом выражении, она выросла "минимум на 20%, а то и больше".
"Спрос на "кнопку" никуда не делся. В том году был дефицит, сейчас он ликвидирован. Если посмотреть 2019 и 2021 год, они (будут – ред.) примерно одинаковы по объему рынка. То есть не произошло ни падения, ни роста, есть отложенный прошлогодний спрос", - добавил эксперт.
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