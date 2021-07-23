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В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России

В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России - РИА Новости, 23.07.2021

В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России

Глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак рассказал, куда Варшава направит закупленные у США танки "Абрамс". РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T15:05

2021-07-23T15:05

2021-07-23T15:27

россия

мариуш блащак

томаш семоняк

m1 abrams

белоруссия

сша

в мире

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак рассказал, куда Варшава направит закупленные у США танки "Абрамс".Министерство обороны страны опубликовало в твиттере этот фрагмент из речи Блащака, но затем быстро удалило его. Скриншот с записью сохранился у бывшего главы военного ведомства Польши Томаша Семоняка."Посмотрев видеоролик с интервью на сайте телеканала, можно убедиться, что Блащак действительно говорил о размещении танков в России и Белоруссии. Где председатель партии "Права и справедливости" берет таких некомпетентных людей?", — задался вопросом экс-министр.Ранее Варшава объявила о закупке 250 американских "Абрамс" в версии M1A2 SEPv3 за более чем 23 миллиарда долларов. По мнению Министра обороны Польши, "самые лучшие в мире танки" нужны для того, чтобы снизить риск нападения на страну.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша

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россия, мариуш блащак, томаш семоняк, m1 abrams, белоруссия, сша, в мире