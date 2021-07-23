15:05 23.07.2021 (обновлено: 15:27 23.07.2021)
В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России
Министр обороны Польши Блащак пообещал разместить танки "Абрамс" в России
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак рассказал, куда Варшава направит закупленные у США танки "Абрамс".
"Обратите, пожалуйста, внимание, где они будут дислоцироваться. Их разместят на равнине. Стратеги называют ее "Смоленскими воротами", а далее — "Брестскими воротами", она тянется от востока (речь о западе. — Прим. ред.) России до Польши. Там нет рек, через которые пришлось бы переправляться", — заявил он в эфире телеканала "вПольсце".
Министерство обороны страны опубликовало в твиттере этот фрагмент из речи Блащака, но затем быстро удалило его. Скриншот с записью сохранился у бывшего главы военного ведомства Польши Томаша Семоняка.
"Посмотрев видеоролик с интервью на сайте телеканала, можно убедиться, что Блащак действительно говорил о размещении танков в России и Белоруссии. Где председатель партии "Права и справедливости" берет таких некомпетентных людей?", — задался вопросом экс-министр.
MON twitta skasował, ale w filmiku z wywiadem na stronie @wPolscepl można przekonać się, że minister Błaszczak rzeczywiście mówi o rozmieszczeniu polskich czołgów Abrams w Rosji i na Białorusi. Skąd prezes PiS wytrzaskuje tak niekompetentnych gości? pic.twitter.com/9zdqoyzTet— Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) July 22, 2021
Ранее Варшава объявила о закупке 250 американских "Абрамс" в версии M1A2 SEPv3 за более чем 23 миллиарда долларов. По мнению Министра обороны Польши, "самые лучшие в мире танки" нужны для того, чтобы снизить риск нападения на страну.
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