https://ria.ru/20210723/tank-1742498900.html

На Украине танк "обстрелял" частный дом во время учений

На Украине танк "обстрелял" частный дом во время учений - РИА Новости, 23.07.2021

На Украине танк "обстрелял" частный дом во время учений

На Украине возбудили уголовное дело после взрывов снарядов в Николаевской области во время учений Cossack Mace — 2021, сообщила пресс-служба специализированной... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T10:31

2021-07-23T10:31

2021-07-23T11:53

украина

т-64

николаевская область

в мире

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КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. На Украине возбудили уголовное дело после взрывов снарядов в Николаевской области во время учений Cossack Mace — 2021, сообщила пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере южного региона.Отмечается, что 22 июля на полигоне "Широкий лан" проводились стрельбы с танков Т-64 в движении. Разрывы снарядов зафиксировали недалеко от населенного пункта и на территории частного дома."В результате взрывов травмированных и пострадавших нет", — добавили в ведомстве.Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, назначена проверка, виновных привлекут к ответственности.Украино-британские учения Cossack Mace — 2021 проходят с 12 по 24 июля в Николаевской области. В них участвуют около пяти тысяч военнослужащих и 300 единиц техники из пяти стран, в том числе Канады, США и Швеции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210712/ucheniya-1740895818.html

украина

николаевская область

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украина, т-64, николаевская область, в мире