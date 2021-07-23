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На Украине танк "обстрелял" частный дом во время учений
На Украине танк "обстрелял" частный дом во время учений - РИА Новости, 23.07.2021
На Украине танк "обстрелял" частный дом во время учений
На Украине возбудили уголовное дело после взрывов снарядов в Николаевской области во время учений Cossack Mace — 2021, сообщила пресс-служба специализированной... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:31
2021-07-23T10:31
2021-07-23T11:53
украина
т-64
николаевская область
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КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. На Украине возбудили уголовное дело после взрывов снарядов в Николаевской области во время учений Cossack Mace — 2021, сообщила пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере южного региона.Отмечается, что 22 июля на полигоне "Широкий лан" проводились стрельбы с танков Т-64 в движении. Разрывы снарядов зафиксировали недалеко от населенного пункта и на территории частного дома."В результате взрывов травмированных и пострадавших нет", — добавили в ведомстве.Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, назначена проверка, виновных привлекут к ответственности.Украино-британские учения Cossack Mace — 2021 проходят с 12 по 24 июля в Николаевской области. В них участвуют около пяти тысяч военнослужащих и 300 единиц техники из пяти стран, в том числе Канады, США и Швеции.
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украина, т-64, николаевская область, в мире
10:31 23.07.2021 (обновлено: 11:53 23.07.2021)
На Украине танк "обстрелял" частный дом во время учений
В Николаевской области на Украине танк "обстрелял" частный дом во время учений