https://ria.ru/20210723/tambov-1742628876.html

Тамбовский губернатор встретился с учениками, получившими 100 баллов на ЕГЭ

Тамбовский губернатор встретился с учениками, получившими 100 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 23.07.2021

Тамбовский губернатор встретился с учениками, получившими 100 баллов на ЕГЭ

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с выпускниками школ, получившими 100 баллов на ЕГЭ, и поздравил их с отличным результатом,... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T21:54

2021-07-23T21:54

2021-07-23T21:54

тамбовская область

единый государственный экзамен (егэ)

александр никитин

тамбовская область

моршанск

котовск

общество

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ТАМБОВ, 23 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с выпускниками школ, получившими 100 баллов на ЕГЭ, и поздравил их с отличным результатом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.В 2021 году 35 выпускников из городов и районов Тамбовской области набрали 100 баллов по различным учебным предметам. Наибольшее количество стобалльных результатов получили выпускники по русскому языку - 16 человек. Школами-лидерами по количеству стобалльников стали лицеи №29 и №14 города Тамбова, гимназия города Моршанска, средняя школа города Котовска. Среди стобалльников есть победители и призеры всероссийских конкурсов, олимпиад, а также активные участники социально значимых акций и проектов, волонтеры. Многие из них планируют продолжить обучение не только в ведущих столичных вузах, но и университетах Тамбовской области, отметили в пресс-службе."Я уверен, что этой победы вы добились своим трудом, прилежанием и усердием, благодаря вашим родителям, их терпению. Все ваши достижения также во многом связаны с наставниками - учителями. Очень рад, что именно у нас в Тамбовской области столько "стобалльников". Желаю вам дальнейших успехов, вы - молодцы", - приводит пресс-служба слова Никитина.Всех участников встречи губернатор наградил благодарственными письмами администрации региона и памятными подарками.

https://ria.ru/20210603/urozhay-1735460480.html

тамбовская область

моршанск

котовск

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единый государственный экзамен (егэ), александр никитин, тамбовская область, моршанск, котовск, общество