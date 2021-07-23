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Тамбовская область
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Тамбовский губернатор встретился с учениками, получившими 100 баллов на ЕГЭ
Тамбовский губернатор встретился с учениками, получившими 100 баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 23.07.2021
Тамбовский губернатор встретился с учениками, получившими 100 баллов на ЕГЭ
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с выпускниками школ, получившими 100 баллов на ЕГЭ, и поздравил их с отличным результатом,... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T21:54
2021-07-23T21:54
тамбовская область
единый государственный экзамен (егэ)
александр никитин
тамбовская область
моршанск
котовск
общество
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ТАМБОВ, 23 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с выпускниками школ, получившими 100 баллов на ЕГЭ, и поздравил их с отличным результатом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.В 2021 году 35 выпускников из городов и районов Тамбовской области набрали 100 баллов по различным учебным предметам. Наибольшее количество стобалльных результатов получили выпускники по русскому языку - 16 человек. Школами-лидерами по количеству стобалльников стали лицеи №29 и №14 города Тамбова, гимназия города Моршанска, средняя школа города Котовска. Среди стобалльников есть победители и призеры всероссийских конкурсов, олимпиад, а также активные участники социально значимых акций и проектов, волонтеры. Многие из них планируют продолжить обучение не только в ведущих столичных вузах, но и университетах Тамбовской области, отметили в пресс-службе."Я уверен, что этой победы вы добились своим трудом, прилежанием и усердием, благодаря вашим родителям, их терпению. Все ваши достижения также во многом связаны с наставниками - учителями. Очень рад, что именно у нас в Тамбовской области столько "стобалльников". Желаю вам дальнейших успехов, вы - молодцы", - приводит пресс-служба слова Никитина.Всех участников встречи губернатор наградил благодарственными письмами администрации региона и памятными подарками.
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единый государственный экзамен (егэ), александр никитин, тамбовская область, моршанск, котовск, общество
21:54 23.07.2021
 
Тамбовский губернатор встретился с учениками, получившими 100 баллов на ЕГЭ

Тамбовский губернатор встретился с учениками, получившими 100 баллов на ЕГЭ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Тамбовской области Александр Никитин
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТАМБОВ, 23 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с выпускниками школ, получившими 100 баллов на ЕГЭ, и поздравил их с отличным результатом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В 2021 году 35 выпускников из городов и районов Тамбовской области набрали 100 баллов по различным учебным предметам. Наибольшее количество стобалльных результатов получили выпускники по русскому языку - 16 человек. Школами-лидерами по количеству стобалльников стали лицеи №29 и №14 города Тамбова, гимназия города Моршанска, средняя школа города Котовска. Среди стобалльников есть победители и призеры всероссийских конкурсов, олимпиад, а также активные участники социально значимых акций и проектов, волонтеры. Многие из них планируют продолжить обучение не только в ведущих столичных вузах, но и университетах Тамбовской области, отметили в пресс-службе.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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"Я уверен, что этой победы вы добились своим трудом, прилежанием и усердием, благодаря вашим родителям, их терпению. Все ваши достижения также во многом связаны с наставниками - учителями. Очень рад, что именно у нас в Тамбовской области столько "стобалльников". Желаю вам дальнейших успехов, вы - молодцы", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Всех участников встречи губернатор наградил благодарственными письмами администрации региона и памятными подарками.
 
Тамбовская областьЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Александр НикитинТамбовская областьМоршанскКотовскОбщество
 
 
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