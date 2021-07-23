https://ria.ru/20210723/sud-1742590523.html

Суд оштрафовал укусившую полицейского посетительницу МФЦ

Суд оштрафовал укусившую полицейского посетительницу МФЦ - РИА Новости, 23.07.2021

Суд оштрафовал укусившую полицейского посетительницу МФЦ

Савеловский суд Москвы в пятницу оштрафовал на 4 тысячи рублей укусившую полицейского женщину, которая отказалась надевать маску в МФЦ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T17:25

2021-07-23T17:25

2021-07-23T17:25

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в пятницу оштрафовал на 4 тысячи рублей укусившую полицейского женщину, которая отказалась надевать маску в МФЦ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Валентина Муженская признана виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.В июне в сети появилось видео с жестким задержанием женщины, в пресс-службе МФЦ РИА Новости сообщили, что 25 июня посетительница МФЦ на улице Куусинена отказывалась использовать средства индивидуальной защиты, нарушала общественный порядок и режим пребывания на территории центра госуслуг, вследствие чего сотрудники были вынуждены вызвать полицию.В столичном главке МВД заявили, что женщина вела себя агрессивно, кричала, "несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя". Полиция составила на нее административные протоколы по статьям 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований режима повышенной готовности на территории Москвы") и 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Позднее было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Однако его отменила прокуратура.

https://ria.ru/20210715/moskva-1741342551.html

https://ria.ru/20210624/ukus-1738517156.html

россия

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россия, москва, происшествия