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В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем - РИА Новости, 23.07.2021
В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
В Москве перед судом предстанет женщина, пытавшаяся продать за 300 тысяч рублей свою новорождённую дочь, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:15
2021-07-23T15:15
восточный административный округ (москва)
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Москве перед судом предстанет женщина, пытавшаяся продать за 300 тысяч рублей свою новорождённую дочь, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Прокуратура Восточного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления… торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.По версии следствия, женщина на последних сроках беременности приехала в столицу из другого региона. В октябре 2020 года у нее родился ребенок. После этого она разместила в соцсетях объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. В ходе переписки с предполагаемыми родителями, действовавшими в рамках оперативных мероприятий, женщина указала требование о передаче ей 300 тысяч рублей.Злоумышленница была задержана в кафе после получения денег. Ребенок был передан органам опеки и попечительства, в настоящее время над ним установлена опека."Уголовное дело будет направлено в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20201228/prodazha-1591306137.html
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восточный административный округ (москва), москва, происшествия
15:15 23.07.2021
 
В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем

В Москве женщина пойдет под суд за попытку продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Москве перед судом предстанет женщина, пытавшаяся продать за 300 тысяч рублей свою новорождённую дочь, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Прокуратура Восточного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления… торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, женщина на последних сроках беременности приехала в столицу из другого региона. В октябре 2020 года у нее родился ребенок. После этого она разместила в соцсетях объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. В ходе переписки с предполагаемыми родителями, действовавшими в рамках оперативных мероприятий, женщина указала требование о передаче ей 300 тысяч рублей.
Злоумышленница была задержана в кафе после получения денег. Ребенок был передан органам опеки и попечительства, в настоящее время над ним установлена опека.
"Уголовное дело будет направлено в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.
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