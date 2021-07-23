https://ria.ru/20210723/sud-1742561228.html

В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем

В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем - РИА Новости, 23.07.2021

В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем

В Москве перед судом предстанет женщина, пытавшаяся продать за 300 тысяч рублей свою новорождённую дочь, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T15:15

2021-07-23T15:15

2021-07-23T15:15

восточный административный округ (москва)

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Москве перед судом предстанет женщина, пытавшаяся продать за 300 тысяч рублей свою новорождённую дочь, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Прокуратура Восточного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления… торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.По версии следствия, женщина на последних сроках беременности приехала в столицу из другого региона. В октябре 2020 года у нее родился ребенок. После этого она разместила в соцсетях объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. В ходе переписки с предполагаемыми родителями, действовавшими в рамках оперативных мероприятий, женщина указала требование о передаче ей 300 тысяч рублей.Злоумышленница была задержана в кафе после получения денег. Ребенок был передан органам опеки и попечительства, в настоящее время над ним установлена опека."Уголовное дело будет направлено в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20201228/prodazha-1591306137.html

https://ria.ru/20210112/uzbekistan-1592688780.html

восточный административный округ (москва)

москва

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восточный административный округ (москва), москва, происшествия