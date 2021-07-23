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Генерал СБУ предупредил о двух плохих сценариях по Донбассу
Генерал СБУ предупредил о двух плохих сценариях по Донбассу - РИА Новости, 23.07.2021
Генерал СБУ предупредил о двух плохих сценариях по Донбассу
Киеву следует выполнять Минские соглашения по Донбассу, иначе его ждут два плохих варианта развития событий, заявил в эфире канала "Наш" генерал-майор СБУ в... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T18:33
2021-07-23T21:45
василий вовк (сбу)
донбасс
служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Киеву следует выполнять Минские соглашения по Донбассу, иначе его ждут два плохих варианта развития событий, заявил в эфире канала "Наш" генерал-майор СБУ в отставке Василий Вовк.По его словам, оба этих варианта могут привести к крупномасштабной войне на востоке Украины или к гражданской войне в Киеве, но у властей нет возможности отказаться."Отказались — еще больше заморозили конфликт, но убийства и обстрелы продолжатся, продолжится конфликт", — объяснил он.Вовк подчеркнул, что в сложившейся ситуации виноваты киевские власти, решившие, что Украина находится в "высшей лиге" в геополитике."Когда речь идет об официальных матчах на высшем уровне, там тебя разобьют и забьют тебе столько, сколько смогут, а пропустят, сколько ты сможешь. А мы сегодня не можем ни одного гола политического забить", — подытожил генерал.Киевские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и официально называют ее "страной-агрессором". Москва не раз отвергала эти обвинения, подчеркивая, что непричастна к событиям в Донбассе, не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы соседняя страна преодолела политический и экономический кризис.
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василий вовк (сбу), донбасс, служба безопасности украины, украина, в мире
18:33 23.07.2021 (обновлено: 21:45 23.07.2021)
 
Генерал СБУ предупредил о двух плохих сценариях по Донбассу

Генерал СБУ Вовк предупредил Украину о двух плохих сценариях по Донбассу

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the marchТанки ВСУ на востоке Украины
Танки ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Киеву следует выполнять Минские соглашения по Донбассу, иначе его ждут два плохих варианта развития событий, заявил в эфире канала "Наш" генерал-майор СБУ в отставке Василий Вовк.

"Я склоняюсь к тому, что если выбирать между тем, чтобы отказаться от Минских соглашений и всяких формул, и тогда нас "кидают" США и Европа и оставляют один на один с Россией, то лучше выбрать вариант, который менее опасный: совершать действия по выполнению этой формулы", — сказал генерал.

По его словам, оба этих варианта могут привести к крупномасштабной войне на востоке Украины или к гражданской войне в Киеве, но у властей нет возможности отказаться.
"Отказались — еще больше заморозили конфликт, но убийства и обстрелы продолжатся, продолжится конфликт", — объяснил он.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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Вовк подчеркнул, что в сложившейся ситуации виноваты киевские власти, решившие, что Украина находится в "высшей лиге" в геополитике.
"Когда речь идет об официальных матчах на высшем уровне, там тебя разобьют и забьют тебе столько, сколько смогут, а пропустят, сколько ты сможешь. А мы сегодня не можем ни одного гола политического забить", — подытожил генерал.
Киевские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и официально называют ее "страной-агрессором". Москва не раз отвергала эти обвинения, подчеркивая, что непричастна к событиям в Донбассе, не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы соседняя страна преодолела политический и экономический кризис.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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Василий Вовк (СБУ)ДонбассСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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