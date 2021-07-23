https://ria.ru/20210723/stsenariy-1742605032.html

Генерал СБУ предупредил о двух плохих сценариях по Донбассу

Генерал СБУ предупредил о двух плохих сценариях по Донбассу - РИА Новости, 23.07.2021

Генерал СБУ предупредил о двух плохих сценариях по Донбассу

Киеву следует выполнять Минские соглашения по Донбассу, иначе его ждут два плохих варианта развития событий, заявил в эфире канала "Наш" генерал-майор СБУ в... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T18:33

2021-07-23T18:33

2021-07-23T21:45

василий вовк (сбу)

донбасс

служба безопасности украины

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Киеву следует выполнять Минские соглашения по Донбассу, иначе его ждут два плохих варианта развития событий, заявил в эфире канала "Наш" генерал-майор СБУ в отставке Василий Вовк.По его словам, оба этих варианта могут привести к крупномасштабной войне на востоке Украины или к гражданской войне в Киеве, но у властей нет возможности отказаться."Отказались — еще больше заморозили конфликт, но убийства и обстрелы продолжатся, продолжится конфликт", — объяснил он.Вовк подчеркнул, что в сложившейся ситуации виноваты киевские власти, решившие, что Украина находится в "высшей лиге" в геополитике."Когда речь идет об официальных матчах на высшем уровне, там тебя разобьют и забьют тебе столько, сколько смогут, а пропустят, сколько ты сможешь. А мы сегодня не можем ни одного гола политического забить", — подытожил генерал.Киевские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и официально называют ее "страной-агрессором". Москва не раз отвергала эти обвинения, подчеркивая, что непричастна к событиям в Донбассе, не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы соседняя страна преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210723/ukraina-1742569630.html

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василий вовк (сбу), донбасс, служба безопасности украины, украина, в мире