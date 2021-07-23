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В двух километрах от Белого дома произошла стрельба
В двух километрах от Белого дома произошла стрельба - РИА Новости, 23.07.2021
В двух километрах от Белого дома произошла стрельба
Два человека пострадали в результате перестрелки в оживленном районе Вашингтона в двух километрах от Белого дома, сообщает полиция. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T04:41
2021-07-23T04:41
2021-07-23T04:41
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в результате перестрелки в оживленном районе Вашингтона в двух километрах от Белого дома, сообщает полиция.Там отметили, что инцидент произошел около 20.00 четверга (03.00мск, пятницы) на перекрестке улиц 14 и Риггс. По словам собеседника агентства, никаких арестов пока не произведено.Полиция разыскивает подозреваемого: мужчину в желтом свитере на черном автомобиле с местными номерами.Очевидцы случившегося пишут в соцсетях, что слышали порядка 20-30 выстрелов.Указанный перекресток находится в оживленном районе всего в двух километрах от Белого дома. Президент США Джо Байден неоднократно указывал, что США охватила эпидемия "вооруженного насилия". Накануне он заявил, что хотя количество преступлений в стране в целом снижается, число случаев гибели людей от огнестрельного оружия растет.
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вашингтон (город), сша, в мире
В двух километрах от Белого дома произошла стрельба
В двух километрах от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба, пострадали два человека