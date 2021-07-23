https://ria.ru/20210723/stavka-1742561933.html

Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки

Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки - РИА Новости, 23.07.2021

Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки

Пока преждевременно говорить о завершении цикла повышения ключевой ставки, но не исключено, что июльское повышение может стать последним, заявила председатель... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T15:18

2021-07-23T15:18

2021-07-23T15:34

россия

эльвира набиуллина

экономика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пока преждевременно говорить о завершении цикла повышения ключевой ставки, но не исключено, что июльское повышение может стать последним, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт - до 6,5% годовых."Об этом преждевременно говорить, потому что много неопределенности в тенденциях. Мы здесь не можем сказать определенно. Это не исключено, но это не предопределено", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, может ли быть сегодняшнее решение по повышению ставки последним в цикле ужесточения."Условия, при которых это может действительно стать последним в цикле ужесточения политики, - это снижение устойчивых факторов, компонентов инфляции и устойчивое снижение инфляционных ожиданий", - добавила она.

https://ria.ru/20210723/stavka-1742562032.html

россия

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россия, эльвира набиуллина, экономика