https://ria.ru/20210723/stavka-1742561933.html
Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки - РИА Новости, 23.07.2021
Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
Пока преждевременно говорить о завершении цикла повышения ключевой ставки, но не исключено, что июльское повышение может стать последним, заявила председатель... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:18
2021-07-23T15:18
2021-07-23T15:34
россия
эльвира набиуллина
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пока преждевременно говорить о завершении цикла повышения ключевой ставки, но не исключено, что июльское повышение может стать последним, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт - до 6,5% годовых."Об этом преждевременно говорить, потому что много неопределенности в тенденциях. Мы здесь не можем сказать определенно. Это не исключено, но это не предопределено", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, может ли быть сегодняшнее решение по повышению ставки последним в цикле ужесточения."Условия, при которых это может действительно стать последним в цикле ужесточения политики, - это снижение устойчивых факторов, компонентов инфляции и устойчивое снижение инфляционных ожиданий", - добавила она.
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россия, эльвира набиуллина, экономика
15:18 23.07.2021 (обновлено: 15:34 23.07.2021)
Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
Глава Банка России Набиуллина: июльское повышение ставки может стать последним