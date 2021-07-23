https://ria.ru/20210723/statya-1742618218.html

Защита Сафронова опубликовала его колонку, удаленную с сайта "Ведомостей"

Защита Сафронова опубликовала его колонку, удаленную с сайта "Ведомостей" - РИА Новости, 23.07.2021

Защита Сафронова опубликовала его колонку, удаленную с сайта "Ведомостей"

Защита обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова опубликовала его колонку, удаленную с сайта газеты "Ведомости". РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T19:53

2021-07-23T19:53

2021-07-23T20:15

дело советника гендиректора "роскосмоса"

россия

сизо лефортово

роскосмос

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

иван павлов

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Защита обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова опубликовала его колонку, удаленную с сайта газеты "Ведомости".Колонка о расследовании дел о шпионаже и госизмене, написанная Сафроновым в СИЗО "Лефортово", была опубликована утром в пятницу. Однако затем ее удалили с сайта, позднее он подвергся DDoS-атакам. Затем работу сайта восстановили, но при переходе по ссылке, на которой раньше располагался материал, все еще появляется сообщение "404 Возможно, неправильная ссылка. Попробуйте найти статью по названию или сообщите нам об ошибке". Поиск по фамилии автора также не дал результата, от 23 июля найден лишь комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что статья была включена в дайджест Кремля."Так как перед DDOS-атакой статья Ивана Сафронова была удалена с сайта "Ведомостей", публикуем ее здесь. Это оригинальный текст, без редактуры. Все желающие СМИ могут свободно перепечатывать его у себя", - написал защищающий Сафронова адвокат Иван Павлов в своем Telegram-канале.Он добавил, что за год заключения Сафронову удалось пообщаться с десятками людей, которые знали или слышали о том, кто также обвинялся в государственной измене шпионаже."Это позволило ему составить полную дорожную карту того, кто находится в зоне риска, что нужно для предъявления обвинений, а также почему люди зачастую соглашаются на самооговор, даже если убеждены в своей невиновности", - отметил адвокат.Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".

https://ria.ru/20210723/statya-1742523924.html

https://ria.ru/20210702/safronov-1739603834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, сизо лефортово, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван павлов, владимир путин, происшествия