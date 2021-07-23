https://ria.ru/20210723/statya-1742523924.html

В Кремле включили статью Сафронова в дайджест для чиновников

В Кремле включили статью Сафронова в дайджест для чиновников - РИА Новости, 23.07.2021

В Кремле включили статью Сафронова в дайджест для чиновников

Статья обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова, опубликованная в "Ведомостях", включена в дайджест для... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T12:26

2021-07-23T12:26

2021-07-23T12:26

дело советника гендиректора "роскосмоса"

россия

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

владимир путин

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739439925_0:0:1343:756_1920x0_80_0_0_88e12c729e32e8c4ad15f322fde8686d.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Статья обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова, опубликованная в "Ведомостях", включена в дайджест для чиновников, и желающие могут с ней ознакомиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В своей статье Сафронов рассказал об особенностях работы следствия по делам о госизмене и шпионаже."Да, она включена в дайджест, как обычно, эта статья, поэтому у всех, кто получает эти дайджесты, есть возможность ознакомиться", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ознакомились ли в Кремле с этим материалом и планируют ли подготовить ее для президента.На вопрос, есть ли уже какая-то реакция, Песков ответил отрицательно.Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".

https://ria.ru/20210702/safronov-1739603834.html

https://ria.ru/20210624/safronov-1738414643.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, происшествия