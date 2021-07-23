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В Кремле включили статью Сафронова в дайджест для чиновников
В Кремле включили статью Сафронова в дайджест для чиновников - РИА Новости, 23.07.2021
В Кремле включили статью Сафронова в дайджест для чиновников
Статья обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова, опубликованная в "Ведомостях", включена в дайджест для... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:26
2021-07-23T12:26
дело советника гендиректора "роскосмоса"
россия
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
москва
сша
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Статья обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова, опубликованная в "Ведомостях", включена в дайджест для чиновников, и желающие могут с ней ознакомиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В своей статье Сафронов рассказал об особенностях работы следствия по делам о госизмене и шпионаже."Да, она включена в дайджест, как обычно, эта статья, поэтому у всех, кто получает эти дайджесты, есть возможность ознакомиться", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ознакомились ли в Кремле с этим материалом и планируют ли подготовить ее для президента.На вопрос, есть ли уже какая-то реакция, Песков ответил отрицательно.Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".
https://ria.ru/20210702/safronov-1739603834.html
https://ria.ru/20210624/safronov-1738414643.html
россия
москва
сша
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дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, происшествия
12:26 23.07.2021
 
В Кремле включили статью Сафронова в дайджест для чиновников

Пресс-секретарь президента Песков: в Кремле включили статью Сафронова в дайджест для чиновников

© Фото : Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Статья обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова, опубликованная в "Ведомостях", включена в дайджест для чиновников, и желающие могут с ней ознакомиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В своей статье Сафронов рассказал об особенностях работы следствия по делам о госизмене и шпионаже.
"Да, она включена в дайджест, как обычно, эта статья, поэтому у всех, кто получает эти дайджесты, есть возможность ознакомиться", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ознакомились ли в Кремле с этим материалом и планируют ли подготовить ее для президента.
На вопрос, есть ли уже какая-то реакция, Песков ответил отрицательно.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 14:49
Адвокат заявил, что ФСБ опасается побега Сафронова за границу
Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
24 июня, 13:25
Следователь предложил Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери
 
Дело советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСШАПроисшествия
 
 
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