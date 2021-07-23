В Кремле включили статью Сафронова в дайджест для чиновников
Пресс-секретарь президента Песков: в Кремле включили статью Сафронова в дайджест для чиновников
© Фото : Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео
© Фото : Пресс-служба Мосгорсуда
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Статья обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста Ивана Сафронова, опубликованная в "Ведомостях", включена в дайджест для чиновников, и желающие могут с ней ознакомиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В своей статье Сафронов рассказал об особенностях работы следствия по делам о госизмене и шпионаже.
"Да, она включена в дайджест, как обычно, эта статья, поэтому у всех, кто получает эти дайджесты, есть возможность ознакомиться", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ознакомились ли в Кремле с этим материалом и планируют ли подготовить ее для президента.
На вопрос, есть ли уже какая-то реакция, Песков ответил отрицательно.
Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".