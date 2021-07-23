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https://ria.ru/20210723/startapery-1742572586.html
Бизнес на орбите. Как китайские стартаперы осваивают космос
Бизнес на орбите. Как китайские стартаперы осваивают космос - РИА Новости, 23.07.2021
Бизнес на орбите. Как китайские стартаперы осваивают космос
Еще несколько десятилетий назад полеты в космос были фантазией, над осуществлением которой трудились огромные государственные машины. Сегодня космос стал куда... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T16:31
2021-07-23T22:32
россия-китай: главное
илон маск
космос
земля
китай
китайские тайкунавты в космосе
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МОСКВА, 23 июл — Проект "Россия — Китай: главное". Еще несколько десятилетий назад полеты в космос были фантазией, над осуществлением которой трудились огромные государственные машины. Сегодня космос стал куда доступнее. Попасть на орбиту Земли теперь проще и дешевле, а космическая индустрия разделилась на государственную и частную. В Китае она в последние годы расцветает: в космос отправляются все больше коммерческих ракет и спутников, а в офисы компаний — инвесторов. В 2020 году в частный аэрокосмический сектор Китая было инвестировано 933 миллиона долларов — в три раза больше, чем годом ранее. Как развиваются частные космические компании в КНР — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Новые горизонтыКитай все ближе к тому, чтобы стать космической великой державой. Хотя 2020 год несколько замедлил развитие индустрии, космическая программа страны нацелена на большие свершения: изучение Луны и создание научной станции на земном спутнике, строительство своей космической станции, покорение Марса.В начале июля китайские космонавты, которых называют тайкунавтами — от китайского слова "тайкун" — "космос", впервые за 13 лет вышли в открытый космос. В недалеком будущем появится и космическая экономическая зона. Между Землей и Луной будут ходить регулярные рейсы, делился планами глава государственной Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации Бао Вэйминь.Однако, помимо национальных проектов, Китай активно развивает и частную космическую индустрию. В новом пятилетнем плане продвижение коммерческой космической сферы выделили в отдельный пункт. Индустрия поможет построить современную инфраструктурную систему — интегрировать разработки в коммуникации, навигацию. Впереди запуски частных сверхтяжелых и многоразовых ракетоносителей.Некоторые уже приступили к делу. Компания Galactic Energy готовится в 2022 году запустить двухступенчатую ракету Pallas-1, которая сможет поднимать на низкую околоземную орбиту до четырех тонн груза. К тому же первая ступень будет многоразовой.История Galactic Energy — показательный пример стремительного развития частного космического сектора в КНР. Она уже стала одним из крупнейших частных космических предприятий в стране. Первую легкую ракету Ceres-1 грузоподъемностью 350 килограммов компания запустила в 2020-м, спустя всего три года после основания.Космос — молодымДо недавнего времени в китайской космической индустрии главными игроками были Китайская государственная военно-промышленная компания — производитель ракетно-космической техники, и Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация. Обе они — одни из крупнейших в стране госкорпораций. И до недавнего времени частных компаний в Китае не было.Все изменилось в 2014 году, когда правительство открыло двери в космический сектор для частников. Стартапы стали появляться один за другим, и спустя шесть лет их насчитывалось более сотни.Одним из первых в вагон с новыми космическими возможностями запрыгнул Ху Чжэнюй, основатель компании LinkSpace. В 2014-м ему был всего 21 год. И именно заинтересованность молодежи, по его мнению, двигает частную космическую индустрию.Еще один пример — Шу Чан, основавший One Space. Когда компания в 2018 году совершила первый коммерческий запуск ракеты в истории страны, ему было 32 года. В том же году первый запуск ракеты-носителя в космос совершила компания LandSpace, основанная Чжаном Чанъу.Если первооткрыватели индустрии прикладывали огромные усилия, чтобы заинтересовать инвесторов, и сотни раз слышали от них "нет", то в последние годы бизнес уже привлекает новичков своей прибыльностью.Из госсектора в бизнесменыПо некоторым данным, в 2020 году частная космическая индустрия Китая привлекла 933 миллиона долларов инвестиций — в три раза больше, чем годом ранее. Больше всего получила компания, которая занимается дистанционным зондированием Земли, Changguang Satellite — 375 миллионов долларов. За ней следуют предприятия, запускающие ракеты в космос, — LandSpace (175 миллионов долларов), iSpace (173 миллиона долларов) и Galactic Energy (21,5 миллиона долларов).Последние в 2019 году получили от правительства "спецзадание", их призвали развивать небольшие многоразовые ракеты, отправляющие грузы на высоту до 200 километров. Миниатюрными стремятся сделать и спутники. Это заметно снизит стоимость запусков и откроет возможности для не связанных с космосом секторов, например IT и телекоммуникациям.В целом китайский "частный космос" по объему инвестиций отстает только от американского. На США приходится 47 процентов всех инвестиций в сферу с 2011 года до настоящего момента. На КНР — 29 процентов. Причем в Китае частники появились лишь в 2014 году. Однако в КНР государственных инвестиций в компании намного больше, чем в Америке.Дело в том, что разграничение между частным и государственным сектором в китайской космической индустрии нечеткое. На сегодняшний момент большинство коммерческих спутников в космос доставляют ракеты-носители, разработанные госструктурой —Китайским исследовательским институтом ракетной техники, а компоненты для пусковых систем частникам поставляет Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация. Более того, пока все запуски производятся с площадок, которыми управляет Народно-освободительная армия Китая. Первый коммерческий космодром должен появиться в ближайшие годы — проект включили в приоритеты новой пятилетки.К тому же многие главы частных корпораций и их сотрудники — выходцы из госструктур, некоторые, как, например, Шу Чан, состоят в Компартии Китая. К созданию собственного бизнеса их также подтолкнуло государство еще на XVIII съезде КПК в 2012 году, когда была обозначена стратегия военно-гражданской интеграции космоса.Иными словами, частный бизнес не остается без поддержки государства. Появление все большего количества частных игроков — признак здоровой экономики, правительство создает для появления новых стартапов хорошие условия. А значит, у китайских космических антрепренеров еще есть шанс стать новым Илонами Масками.
https://ria.ru/20210704/kosmos-1739787423.html
https://ria.ru/20210723/aviasistema-1742514886.html
https://ria.ru/20210628/kitay-1738870514.html
https://ria.ru/20210717/kitay-1741643596.html
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илон маск, космос, земля, китай, китайские тайкунавты в космосе
16:31 23.07.2021 (обновлено: 22:32 23.07.2021)
 

Бизнес на орбите. Как китайские стартаперы осваивают космос

© AFP 2021 / Noel CelisЛюди проходят мимо экрана с репортажем о китайских астронавтах во время их первой миссии на китайской космической станции
Люди проходят мимо экрана с репортажем о китайских астронавтах во время их первой миссии на китайской космической станции - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© AFP 2021 / Noel Celis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл Проект "Россия — Китай: главное". Еще несколько десятилетий назад полеты в космос были фантазией, над осуществлением которой трудились огромные государственные машины. Сегодня космос стал куда доступнее. Попасть на орбиту Земли теперь проще и дешевле, а космическая индустрия разделилась на государственную и частную. В Китае она в последние годы расцветает: в космос отправляются все больше коммерческих ракет и спутников, а в офисы компаний — инвесторов. В 2020 году в частный аэрокосмический сектор Китая было инвестировано 933 миллиона долларов — в три раза больше, чем годом ранее. Как развиваются частные космические компании в КНР — в материале проекта "Россия — Китай: главное".

Новые горизонты

Китай все ближе к тому, чтобы стать космической великой державой. Хотя 2020 год несколько замедлил развитие индустрии, космическая программа страны нацелена на большие свершения: изучение Луны и создание научной станции на земном спутнике, строительство своей космической станции, покорение Марса.
В начале июля китайские космонавты, которых называют тайкунавтами — от китайского слова "тайкун" — "космос", впервые за 13 лет вышли в открытый космос. В недалеком будущем появится и космическая экономическая зона. Между Землей и Луной будут ходить регулярные рейсы, делился планами глава государственной Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации Бао Вэйминь.
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Китайские космонавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос
Однако, помимо национальных проектов, Китай активно развивает и частную космическую индустрию. В новом пятилетнем плане продвижение коммерческой космической сферы выделили в отдельный пункт. Индустрия поможет построить современную инфраструктурную систему — интегрировать разработки в коммуникации, навигацию. Впереди запуски частных сверхтяжелых и многоразовых ракетоносителей.
Некоторые уже приступили к делу. Компания Galactic Energy готовится в 2022 году запустить двухступенчатую ракету Pallas-1, которая сможет поднимать на низкую околоземную орбиту до четырех тонн груза. К тому же первая ступень будет многоразовой.
История Galactic Energy — показательный пример стремительного развития частного космического сектора в КНР. Она уже стала одним из крупнейших частных космических предприятий в стране. Первую легкую ракету Ceres-1 грузоподъемностью 350 килограммов компания запустила в 2020-м, спустя всего три года после основания.

Космос — молодым

До недавнего времени в китайской космической индустрии главными игроками были Китайская государственная военно-промышленная компания — производитель ракетно-космической техники, и Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация. Обе они — одни из крупнейших в стране госкорпораций. И до недавнего времени частных компаний в Китае не было.
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Все изменилось в 2014 году, когда правительство открыло двери в космический сектор для частников. Стартапы стали появляться один за другим, и спустя шесть лет их насчитывалось более сотни.
Одним из первых в вагон с новыми космическими возможностями запрыгнул Ху Чжэнюй, основатель компании LinkSpace. В 2014-м ему был всего 21 год. И именно заинтересованность молодежи, по его мнению, двигает частную космическую индустрию.
Еще один пример — Шу Чан, основавший One Space. Когда компания в 2018 году совершила первый коммерческий запуск ракеты в истории страны, ему было 32 года. В том же году первый запуск ракеты-носителя в космос совершила компания LandSpace, основанная Чжаном Чанъу.
Если первооткрыватели индустрии прикладывали огромные усилия, чтобы заинтересовать инвесторов, и сотни раз слышали от них "нет", то в последние годы бизнес уже привлекает новичков своей прибыльностью.
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Из госсектора в бизнесмены

По некоторым данным, в 2020 году частная космическая индустрия Китая привлекла 933 миллиона долларов инвестиций — в три раза больше, чем годом ранее. Больше всего получила компания, которая занимается дистанционным зондированием Земли, Changguang Satellite — 375 миллионов долларов. За ней следуют предприятия, запускающие ракеты в космос, — LandSpace (175 миллионов долларов), iSpace (173 миллиона долларов) и Galactic Energy (21,5 миллиона долларов).
Последние в 2019 году получили от правительства "спецзадание", их призвали развивать небольшие многоразовые ракеты, отправляющие грузы на высоту до 200 километров. Миниатюрными стремятся сделать и спутники. Это заметно снизит стоимость запусков и откроет возможности для не связанных с космосом секторов, например IT и телекоммуникациям.
В целом китайский "частный космос" по объему инвестиций отстает только от американского. На США приходится 47 процентов всех инвестиций в сферу с 2011 года до настоящего момента. На КНР — 29 процентов. Причем в Китае частники появились лишь в 2014 году. Однако в КНР государственных инвестиций в компании намного больше, чем в Америке.
Дело в том, что разграничение между частным и государственным сектором в китайской космической индустрии нечеткое. На сегодняшний момент большинство коммерческих спутников в космос доставляют ракеты-носители, разработанные госструктурой —Китайским исследовательским институтом ракетной техники, а компоненты для пусковых систем частникам поставляет Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация. Более того, пока все запуски производятся с площадок, которыми управляет Народно-освободительная армия Китая. Первый коммерческий космодром должен появиться в ближайшие годы — проект включили в приоритеты новой пятилетки.
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Китай успешно испытал многоразовый суборбитальный корабль
К тому же многие главы частных корпораций и их сотрудники — выходцы из госструктур, некоторые, как, например, Шу Чан, состоят в Компартии Китая. К созданию собственного бизнеса их также подтолкнуло государство еще на XVIII съезде КПК в 2012 году, когда была обозначена стратегия военно-гражданской интеграции космоса.
Иными словами, частный бизнес не остается без поддержки государства. Появление все большего количества частных игроков — признак здоровой экономики, правительство создает для появления новых стартапов хорошие условия. А значит, у китайских космических антрепренеров еще есть шанс стать новым Илонами Масками.
 
Россия-Китай: ГлавноеИлон МаскКосмосЗемляКитайКитайские тайкунавты в космосе
 
 
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