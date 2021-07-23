Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210723/ssha-1742532087.html
В США зафиксировали вспышки заражения грибком Candida auris
В США зафиксировали вспышки заражения грибком Candida auris - РИА Новости, 23.07.2021
В США зафиксировали вспышки заражения грибком Candida auris
Вспышки заражения опасным грибком Candida auris, устойчивым к препаратам, выявлены в Техасе и Вашингтоне среди пациентов медицинских учреждений, сообщил Центр... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:57
2021-07-23T12:57
япония
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Вспышки заражения опасным грибком Candida auris, устойчивым к препаратам, выявлены в Техасе и Вашингтоне среди пациентов медицинских учреждений, сообщил Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).Впервые Candida auris был описан в 2009 году у пациента в Японии, сейчас грибок идентифицирован на пяти континентах. Вспышка этого грибка произошла в больницах Великобритании в 2019 году, были заражены 200 человек, погибли восемь пациентов.Согласно заявлению, в Вашингтоне с января по апрель текущего года выявлен 101 случай заражения грибком в учреждении длительного ухода для тяжело больных пациентов. В тот же период в Техасе выявлены 22 случая также среди пациентов медицинских учреждений."Смертность за 30 дней в обеих вспышках вместе составила 30%, но относительное влияние Candida auris было неясно", - говорится в заявлении.По данным центра, связь между вспышками не обнаружена. Предполагается, что грибок впервые в США передавался от пациента к пациенту.Регулятор отмечает, что "данные о наиболее подходящей терапии для панрезистентных инфекций отсутствуют".
https://radiosputnik.ria.ru/20190822/1557794264.html
япония
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
япония, вашингтон (город), сша, в мире
12:57 23.07.2021
 
В США зафиксировали вспышки заражения грибком Candida auris

В США зафиксировали вспышки заражения устойчивым к препаратам грибком Candida auris

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Вспышки заражения опасным грибком Candida auris, устойчивым к препаратам, выявлены в Техасе и Вашингтоне среди пациентов медицинских учреждений, сообщил Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).
Впервые Candida auris был описан в 2009 году у пациента в Японии, сейчас грибок идентифицирован на пяти континентах. Вспышка этого грибка произошла в больницах Великобритании в 2019 году, были заражены 200 человек, погибли восемь пациентов.
Согласно заявлению, в Вашингтоне с января по апрель текущего года выявлен 101 случай заражения грибком в учреждении длительного ухода для тяжело больных пациентов. В тот же период в Техасе выявлены 22 случая также среди пациентов медицинских учреждений.
"Смертность за 30 дней в обеих вспышках вместе составила 30%, но относительное влияние Candida auris было неясно", - говорится в заявлении.
По данным центра, связь между вспышками не обнаружена. Предполагается, что грибок впервые в США передавался от пациента к пациенту.
Регулятор отмечает, что "данные о наиболее подходящей терапии для панрезистентных инфекций отсутствуют".
Овощной рынок в Ченнаи, Индия - РИА Новости, 1920, 22.08.2019
22 августа 2019, 16:31Авторы
Бананы в опасности? Грибок-убийца добрался и до Латинской Америки Грибок, который погубил многие плантации бананов в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке достиг Латинской Америки. Паразит захватывает колумбийские территории. В стране уже объявили чрезвычайную ситуацию.
 
ЯпонияВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:53Страны Евросоюза направили гумпомощь для беженцев в Литве
15:51На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО
15:48Роспотребнадзор: все санэпидмеры на KazanSummit 2021 будут соблюдены
15:43В Брянской области сотрудники больницы уничтожали вакцину от COVID-19
15:4275% россиян отрицательно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ
15:40"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
15:05В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот"
15:05В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России
15:01Лавров рассказал о ситуации с экспортом "Спутника V"
Лента новостейМолния