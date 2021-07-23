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В США зафиксировали вспышки заражения грибком Candida auris

В США зафиксировали вспышки заражения грибком Candida auris - РИА Новости, 23.07.2021

В США зафиксировали вспышки заражения грибком Candida auris

Вспышки заражения опасным грибком Candida auris, устойчивым к препаратам, выявлены в Техасе и Вашингтоне среди пациентов медицинских учреждений, сообщил Центр... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T12:57

2021-07-23T12:57

2021-07-23T12:57

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. Вспышки заражения опасным грибком Candida auris, устойчивым к препаратам, выявлены в Техасе и Вашингтоне среди пациентов медицинских учреждений, сообщил Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).Впервые Candida auris был описан в 2009 году у пациента в Японии, сейчас грибок идентифицирован на пяти континентах. Вспышка этого грибка произошла в больницах Великобритании в 2019 году, были заражены 200 человек, погибли восемь пациентов.Согласно заявлению, в Вашингтоне с января по апрель текущего года выявлен 101 случай заражения грибком в учреждении длительного ухода для тяжело больных пациентов. В тот же период в Техасе выявлены 22 случая также среди пациентов медицинских учреждений."Смертность за 30 дней в обеих вспышках вместе составила 30%, но относительное влияние Candida auris было неясно", - говорится в заявлении.По данным центра, связь между вспышками не обнаружена. Предполагается, что грибок впервые в США передавался от пациента к пациенту.Регулятор отмечает, что "данные о наиболее подходящей терапии для панрезистентных инфекций отсутствуют".

https://radiosputnik.ria.ru/20190822/1557794264.html

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япония, вашингтон (город), сша, в мире