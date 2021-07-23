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Китай задействовал спутники для борьбы с наводнениями в провинции Хэнань
Китай задействовал спутники для борьбы с наводнениями в провинции Хэнань - РИА Новости, 23.07.2021
Китай задействовал спутники для борьбы с наводнениями в провинции Хэнань
Китай задействовал четыре спутника для сбора данных и мониторинга районов, пострадавших от непрерывных проливных дождей в целях поддержки спасательных операций... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:17
2021-07-23T12:17
2021-07-23T12:17
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МОСКВА, 23 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай задействовал четыре спутника для сбора данных и мониторинга районов, пострадавших от непрерывных проливных дождей в целях поддержки спасательных операций и борьбы с последствиями наводнения в провинции Хэнань /Центральный Китай/, сообщил Сианьский центр измерений и контроля над спутниками.Спутники, в основном применяемые для мониторинга Земли и получения изображений с помощью дистанционного зондирования, мобилизованы для оказания помощи соответствующим ведомствам в проведении анализа и оценки ситуации в зоне бедствия, а также своевременного доступа к спутниковым изображениям пострадавших районов.
https://ria.ru/20210721/shankhay-1742240035.html
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