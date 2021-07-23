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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210723/sputniki-1742514687.html
Китай задействовал спутники для борьбы с наводнениями в провинции Хэнань
Китай задействовал спутники для борьбы с наводнениями в провинции Хэнань - РИА Новости, 23.07.2021
Китай задействовал спутники для борьбы с наводнениями в провинции Хэнань
Китай задействовал четыре спутника для сбора данных и мониторинга районов, пострадавших от непрерывных проливных дождей в целях поддержки спасательных операций... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:17
2021-07-23T12:17
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 23 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай задействовал четыре спутника для сбора данных и мониторинга районов, пострадавших от непрерывных проливных дождей в целях поддержки спасательных операций и борьбы с последствиями наводнения в провинции Хэнань /Центральный Китай/, сообщил Сианьский центр измерений и контроля над спутниками.Спутники, в основном применяемые для мониторинга Земли и получения изображений с помощью дистанционного зондирования, мобилизованы для оказания помощи соответствующим ведомствам в проведении анализа и оценки ситуации в зоне бедствия, а также своевременного доступа к спутниковым изображениям пострадавших районов.
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китай
12:17 23.07.2021
 

Китай задействовал спутники для борьбы с наводнениями в провинции Хэнань

© REUTERS / Aly SongНаводнение после дождя в Чжэнчжоу провинции Хэнань
Наводнение после дождя в Чжэнчжоу провинции Хэнань - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© REUTERS / Aly Song
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МОСКВА, 23 июл — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай задействовал четыре спутника для сбора данных и мониторинга районов, пострадавших от непрерывных проливных дождей в целях поддержки спасательных операций и борьбы с последствиями наводнения в провинции Хэнань /Центральный Китай/, сообщил Сианьский центр измерений и контроля над спутниками.
Спутники, в основном применяемые для мониторинга Земли и получения изображений с помощью дистанционного зондирования, мобилизованы для оказания помощи соответствующим ведомствам в проведении анализа и оценки ситуации в зоне бедствия, а также своевременного доступа к спутниковым изображениям пострадавших районов.
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