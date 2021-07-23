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РФПИ заявил, что речи о пересмотре контракта с Аргентиной не идет
РФПИ заявил, что речи о пересмотре контракта с Аргентиной не идет - РИА Новости, 23.07.2021
РФПИ заявил, что речи о пересмотре контракта с Аргентиной не идет
Речи о пересмотре условий контракта с Буэнос-Айресом о поставках вакцины "Спутник V" или его разрыве не идет, рассказал журналистам представитель Российского... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T22:29
2021-07-23T23:05
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
аргентина
южная корея
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Речи о пересмотре условий контракта с Буэнос-Айресом о поставках вакцины "Спутник V" или его разрыве не идет, рассказал журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций.Аргентинская газета La Nacion ранее сообщила о письме советника президента Сесилии Николини в адрес РФПИ, в котором говорится о нехватке доз второго компонента препарата и необходимости их срочной поставки, а в противном случае — возможности расторжения контракта. В пятницу аргентинский Минздрав и РФПИ заявили о готовности продолжить работу в рамках контракта."РФПИ приветствует заявление министра здравоохранения Аргентины о том, что работа в рамках контракта по поставке российской вакцины "Спутник V" продолжается", — сказал представитель фонда.Он отметил, что положительный опыт использования российского препарата в Аргентине показал исключительную безопасность и эффективность "Спутника V", который уже производится на территории страны и стал "одной из наиболее востребованных вакцин против новой коронавирусной инфекции"."РФПИ активно работает над продолжением бесперебойных поставок "Спутника V". Увеличение производства "Спутника V" произойдет уже в сентябре 2021 года. Благодаря локализации производства во многих странах дополнительные производственные мощности будут вскоре введены в эксплуатацию в Аргентине, Индии, Китае, Южной Корее и ряде других стран", — добавил представитель РФПИ.При этом он подчеркнул, что абсолютным приоритетом для фонда по-прежнему остается вакцинация россиян."РФПИ как инвестор в вакцину "Спутник V" прилагает значительные усилия для ускорения темпов вакцинации в России, в том числе за счет предоставления данных, показывающих абсолютную безопасность и высочайшую эффективность "Спутника V", которые были получены в ходе применения вакцины во всех странах", — заявил он.Еще в марте власти Аргентины решили вводить гражданам только первую дозу вакцины от COVID-19, а применение второй отложили на три месяца, чтобы как можно быстрее защитить людей из зоны риска и уменьшить число смертельных случаев. Теперь страна, не закупавшая в течение некоторого времени вторую дозу препарата, столкнулась с проблемой его нехватки. Многим аргентинцам первый укол "Спутника V" сделали больше трех месяцев назад."Спутник V" зарегистрировали в странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений госрегуляторами этот российский препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян — это выше, чем показатели в статье в медицинском журнале The Lancet (91,6%).
https://ria.ru/20210723/obyazatelstva-1742526525.html
https://ria.ru/20210722/privivka-1742272756.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, южная корея
22:29 23.07.2021 (обновлено: 23:05 23.07.2021)
 
РФПИ заявил, что речи о пересмотре контракта с Аргентиной не идет

РФПИ: речи о пересмотре условий или разрыве контракта с Аргентиной по "Спутнику V" не идет

© РИА Новости / пресс-служба посольства РФ в Гватемале / Перейти в фотобанкГруз российской вакцины Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 прибыл самолетом в Гватемалу
Груз российской вакцины Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 прибыл самолетом в Гватемалу - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / пресс-служба посольства РФ в Гватемале
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Речи о пересмотре условий контракта с Буэнос-Айресом о поставках вакцины "Спутник V" или его разрыве не идет, рассказал журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций.
Аргентинская газета La Nacion ранее сообщила о письме советника президента Сесилии Николини в адрес РФПИ, в котором говорится о нехватке доз второго компонента препарата и необходимости их срочной поставки, а в противном случае — возможности расторжения контракта. В пятницу аргентинский Минздрав и РФПИ заявили о готовности продолжить работу в рамках контракта.
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"РФПИ приветствует заявление министра здравоохранения Аргентины о том, что работа в рамках контракта по поставке российской вакцины "Спутник V" продолжается", — сказал представитель фонда.
Он отметил, что положительный опыт использования российского препарата в Аргентине показал исключительную безопасность и эффективность "Спутника V", который уже производится на территории страны и стал "одной из наиболее востребованных вакцин против новой коронавирусной инфекции".
"РФПИ активно работает над продолжением бесперебойных поставок "Спутника V". Увеличение производства "Спутника V" произойдет уже в сентябре 2021 года. Благодаря локализации производства во многих странах дополнительные производственные мощности будут вскоре введены в эксплуатацию в Аргентине, Индии, Китае, Южной Корее и ряде других стран", — добавил представитель РФПИ.
При этом он подчеркнул, что абсолютным приоритетом для фонда по-прежнему остается вакцинация россиян.
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"РФПИ как инвестор в вакцину "Спутник V" прилагает значительные усилия для ускорения темпов вакцинации в России, в том числе за счет предоставления данных, показывающих абсолютную безопасность и высочайшую эффективность "Спутника V", которые были получены в ходе применения вакцины во всех странах", — заявил он.
Еще в марте власти Аргентины решили вводить гражданам только первую дозу вакцины от COVID-19, а применение второй отложили на три месяца, чтобы как можно быстрее защитить людей из зоны риска и уменьшить число смертельных случаев. Теперь страна, не закупавшая в течение некоторого времени вторую дозу препарата, столкнулась с проблемой его нехватки. Многим аргентинцам первый укол "Спутника V" сделали больше трех месяцев назад.
"Спутник V" зарегистрировали в странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений госрегуляторами этот российский препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян — это выше, чем показатели в статье в медицинском журнале The Lancet (91,6%).
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийАргентинаЮжная Корея
 
 
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