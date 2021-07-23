https://ria.ru/20210723/sputnik-1742628259.html

РФПИ заявил, что в сентябре 2021 года производство "Спутника V" увеличится

РФПИ заявил, что в сентябре 2021 года производство "Спутника V" увеличится - РИА Новости, 23.07.2021

РФПИ заявил, что в сентябре 2021 года производство "Спутника V" увеличится

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжит работу в рамках контракта на поставку в Аргентину вакцины "Спутник V", речи о пересмотре его условий или о... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T21:50

2021-07-23T21:50

2021-07-23T22:26

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

аргентина

южная корея

китай

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжит работу в рамках контракта на поставку в Аргентину вакцины "Спутник V", речи о пересмотре его условий или о разрыве не идет, при этом вакцинация россиян остается для фонда приоритетом, заявил журналистам представитель РФПИ."РФПИ активно работает над продолжением бесперебойных поставок "Спутника V". Увеличение производства "Спутника V" произойдет уже в сентябре 2021 года. Благодаря локализации производства во многих странах дополнительные производственные мощности будут вскоре введены в эксплуатацию в Аргентине, Индии, Китае, Южной Корее и ряде других стран", - отметил представитель фонда.При этом он подчеркнул, что приоритетом для РФПИ по-прежнему остается обеспечение вакциной российских граждан.

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/sputnik-1741138412.html

аргентина

южная корея

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, южная корея, китай