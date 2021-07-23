https://ria.ru/20210723/sputnik-1742627597.html

РФПИ и Минздрав Аргентины договорились ускорить поставки "Спутника V"

РФПИ и Минздрав Аргентины договорились ускорить поставки "Спутника V" - РИА Новости, 23.07.2021

РФПИ и Минздрав Аргентины договорились ускорить поставки "Спутника V"

РФПИ и Минздрав Аргентины провели совещание и договорились ускорить поставки вакцины "Спутник V" в латиноамериканскую страну, говорится в совместном заявлении. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T21:41

2021-07-23T21:41

2021-07-23T21:51

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл – РИА Новости. РФПИ и Минздрав Аргентины провели совещание и договорились ускорить поставки вакцины "Спутник V" в латиноамериканскую страну, говорится в совместном заявлении."После состоявшейся сегодня виртуальной встречи между Министерством здравоохранения (Аргентины) и командой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) мы подтверждаем нашу совместную работу по обеспечению и ускорению поставок вакцины "Спутник V" в Аргентину. Мы верим, что решим все проблемы положительным образом и продолжим выполнять взятые на себя обязательства", - говорится в заявлении.Ранее стало известно, что власти Аргентины просят РФПИ срочно отправить положенные по контракту дозы второго компонента "Спутника V" и предупреждают, что договор на поставку может быть расторгнут, сообщила газета La Nacion со ссылкой на письмо советника президента Сесилии Николини. Позднее она заявила, что Аргентина продолжает работать с Россией по поставкам вакцины, кооперация между странами хорошая, и уже получены дозы второго компонента препарата.

https://ria.ru/20210723/sputnik-1742628259.html

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россия, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, в мире