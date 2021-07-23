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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/sputnik-1742627597.html
РФПИ и Минздрав Аргентины договорились ускорить поставки "Спутника V"
РФПИ и Минздрав Аргентины договорились ускорить поставки "Спутника V" - РИА Новости, 23.07.2021
РФПИ и Минздрав Аргентины договорились ускорить поставки "Спутника V"
РФПИ и Минздрав Аргентины провели совещание и договорились ускорить поставки вакцины "Спутник V" в латиноамериканскую страну, говорится в совместном заявлении. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T21:41
2021-07-23T21:51
россия
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл – РИА Новости. РФПИ и Минздрав Аргентины провели совещание и договорились ускорить поставки вакцины "Спутник V" в латиноамериканскую страну, говорится в совместном заявлении."После состоявшейся сегодня виртуальной встречи между Министерством здравоохранения (Аргентины) и командой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) мы подтверждаем нашу совместную работу по обеспечению и ускорению поставок вакцины "Спутник V" в Аргентину. Мы верим, что решим все проблемы положительным образом и продолжим выполнять взятые на себя обязательства", - говорится в заявлении.Ранее стало известно, что власти Аргентины просят РФПИ срочно отправить положенные по контракту дозы второго компонента "Спутника V" и предупреждают, что договор на поставку может быть расторгнут, сообщила газета La Nacion со ссылкой на письмо советника президента Сесилии Николини. Позднее она заявила, что Аргентина продолжает работать с Россией по поставкам вакцины, кооперация между странами хорошая, и уже получены дозы второго компонента препарата.
https://ria.ru/20210723/sputnik-1742628259.html
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россия, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, в мире
21:41 23.07.2021 (обновлено: 21:51 23.07.2021)
 
РФПИ и Минздрав Аргентины договорились ускорить поставки "Спутника V"

РФПИ и Минздрав Аргентины договорились ускорить поставки "Спутника V" в страну

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл – РИА Новости. РФПИ и Минздрав Аргентины провели совещание и договорились ускорить поставки вакцины "Спутник V" в латиноамериканскую страну, говорится в совместном заявлении.
"После состоявшейся сегодня виртуальной встречи между Министерством здравоохранения (Аргентины) и командой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) мы подтверждаем нашу совместную работу по обеспечению и ускорению поставок вакцины "Спутник V" в Аргентину. Мы верим, что решим все проблемы положительным образом и продолжим выполнять взятые на себя обязательства", - говорится в заявлении.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
Вчера, 21:50Распространение коронавируса
РФПИ заявил, что в сентябре 2021 года производство "Спутника V" увеличится
Ранее стало известно, что власти Аргентины просят РФПИ срочно отправить положенные по контракту дозы второго компонента "Спутника V" и предупреждают, что договор на поставку может быть расторгнут, сообщила газета La Nacion со ссылкой на письмо советника президента Сесилии Николини. Позднее она заявила, что Аргентина продолжает работать с Россией по поставкам вакцины, кооперация между странами хорошая, и уже получены дозы второго компонента препарата.
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийАргентинаВ мире
 
 
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