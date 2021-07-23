https://ria.ru/20210723/sovfed-1742564634.html

В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей

В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей - РИА Новости, 23.07.2021

В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике подготовит предложения по стабилизации для сельхозпроизводителей цен на горюче-смазочные... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T15:31

2021-07-23T15:31

2021-07-23T15:31

алексей майоров

совет федерации рф

экономика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике подготовит предложения по стабилизации для сельхозпроизводителей цен на горюче-смазочные материалы, удобрения, а также тарифов на электроэнергию, сообщил председатель комитета Алексей Майоров."Наш комитет в период осенней сессии 2021 года продолжит работу по подготовке предложений, направленных на разработку и внедрение механизмов стабилизации цен на эти ресурсы для сельскохозяйственных товаропроизводителей", - сообщил Майоров.По словам сенатора, которого цитирует пресс-служба Совфеда, речь идет о ценах минеральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, сельскохозяйственной техники, тарифов на электроэнергию, которые растут в период проведения сезонных полевых работ.

https://ria.ru/20201201/grant-1587088653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей майоров, совет федерации рф, экономика