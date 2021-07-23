https://ria.ru/20210723/sova-1742938700.html

Краснокнижных ушастых сов заметили в московском парке

Краснокнижных ушастых сов заметили в московском парке - РИА Новости, 26.07.2021

Краснокнижных ушастых сов заметили в московском парке

Краснокнижных ушастых сов заметили в природно-историческом парке "Москворецкий", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-23T17:24

2021-07-23T17:24

2021-07-26T15:15

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Краснокнижных ушастых сов заметили в природно-историческом парке "Москворецкий", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что селятся они на лесных опушках, в основном хвойного леса, но могут жить и на озелененных территориях с разреженными насаждениями, где растут колючие ели или крупные кустарники, а для выведения потомства выбирают старые гнезда врановых птиц на высоте 3-8 метров. Питаются ушастые совы мелкими грызунами – мышами и полевками, не брезгуют и насекомыми.Ушастая сова и еще шесть видов сов занесены в Красную книгу Москвы. Всего в столице 569 редких представителей флоры и фауны. Все они бережно охраняются.

https://realty.ria.ru/20210722/oek-1742349512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва