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Краснокнижных ушастых сов заметили в московском парке
Краснокнижных ушастых сов заметили в московском парке - РИА Новости, 26.07.2021
Краснокнижных ушастых сов заметили в московском парке
Краснокнижных ушастых сов заметили в природно-историческом парке "Москворецкий", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-23T17:24
2021-07-26T15:15
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Краснокнижных ушастых сов заметили в природно-историческом парке "Москворецкий", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что селятся они на лесных опушках, в основном хвойного леса, но могут жить и на озелененных территориях с разреженными насаждениями, где растут колючие ели или крупные кустарники, а для выведения потомства выбирают старые гнезда врановых птиц на высоте 3-8 метров. Питаются ушастые совы мелкими грызунами – мышами и полевками, не брезгуют и насекомыми.Ушастая сова и еще шесть видов сов занесены в Красную книгу Москвы. Всего в столице 569 редких представителей флоры и фауны. Все они бережно охраняются.
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городское хозяйство москвы, москва
17:24 23.07.2021 (обновлено: 15:15 26.07.2021)
 

Краснокнижных ушастых сов заметили в московском парке

© Фото : пресс-служба ДПиООСУшастая сова, обнаруженная на территории Москвы. 4 июля 2018
Ушастая сова, обнаруженная на территории Москвы. 4 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : пресс-служба ДПиООС
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Краснокнижных ушастых сов заметили в природно-историческом парке "Москворецкий", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В природно-историческом парке "Москворецкий" заметили краснокнижных ушастых сов. В кадр попали сразу три совенка. На вид им не меньше двух месяцев. В этом возрасте совята только учатся охотиться и еще нуждаются в заботе родителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что селятся они на лесных опушках, в основном хвойного леса, но могут жить и на озелененных территориях с разреженными насаждениями, где растут колючие ели или крупные кустарники, а для выведения потомства выбирают старые гнезда врановых птиц на высоте 3-8 метров. Питаются ушастые совы мелкими грызунами – мышами и полевками, не брезгуют и насекомыми.
Ушастая сова и еще шесть видов сов занесены в Красную книгу Москвы. Всего в столице 569 редких представителей флоры и фауны. Все они бережно охраняются.
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