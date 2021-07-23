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В Сочи залповый ливень разрушил подпорную стену на пляже
В Сочи залповый ливень разрушил подпорную стену на пляже - РИА Новости, 24.07.2021
В Сочи залповый ливень разрушил подпорную стену на пляже
Залповый ливень в Сочи разрушил подпорную стену и брусчатку на пляже, сообщается в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-23T22:07
2021-07-23T22:07
2021-07-24T05:10
туризм
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краснодарский край
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Залповый ливень в Сочи разрушил подпорную стену и брусчатку на пляже, сообщается в оперштабе Краснодарского края.На территории курорта 23 июля прошёл сильный дождь со шквалистым ветром."В результате шторма частично разрушена подпорная стена и брусчатка на набережной пляжа Лоо",- говорится в сообщении.Для ликвидации последствий было задействовано 90 сотрудников оперативных служб, 37 единиц техники. Отмечается, что арендатор пляжа также принял на себя обязательства по ее восстановлению.
https://ria.ru/20210722/sochi-1742412000.html
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сочи, краснодарский край, происшествия
22:07 23.07.2021 (обновлено: 05:10 24.07.2021)
В Сочи залповый ливень разрушил подпорную стену на пляже
В Сочи залповый ливень разрушил подпорную стену на пляже