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Туризм
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В Сочи залповый ливень разрушил подпорную стену на пляже
В Сочи залповый ливень разрушил подпорную стену на пляже - РИА Новости, 24.07.2021
В Сочи залповый ливень разрушил подпорную стену на пляже
Залповый ливень в Сочи разрушил подпорную стену и брусчатку на пляже, сообщается в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 24.07.2021
2021-07-23T22:07
2021-07-24T05:10
туризм
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Залповый ливень в Сочи разрушил подпорную стену и брусчатку на пляже, сообщается в оперштабе Краснодарского края.На территории курорта 23 июля прошёл сильный дождь со шквалистым ветром."В результате шторма частично разрушена подпорная стена и брусчатка на набережной пляжа Лоо",- говорится в сообщении.Для ликвидации последствий было задействовано 90 сотрудников оперативных служб, 37 единиц техники. Отмечается, что арендатор пляжа также принял на себя обязательства по ее восстановлению.
https://ria.ru/20210722/sochi-1742412000.html
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сочи, краснодарский край, происшествия
22:07 23.07.2021 (обновлено: 05:10 24.07.2021)
 
В Сочи залповый ливень разрушил подпорную стену на пляже

В Сочи залповый ливень разрушил подпорную стену на пляже

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяПляж в Сочи во время проливных дождей
Пляж в Сочи во время проливных дождей - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Залповый ливень в Сочи разрушил подпорную стену и брусчатку на пляже, сообщается в оперштабе Краснодарского края.
На территории курорта 23 июля прошёл сильный дождь со шквалистым ветром.
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"В результате шторма частично разрушена подпорная стена и брусчатка на набережной пляжа Лоо",- говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий было задействовано 90 сотрудников оперативных служб, 37 единиц техники. Отмечается, что арендатор пляжа также принял на себя обязательства по ее восстановлению.
 
ТуризмСочиКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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