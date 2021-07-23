https://ria.ru/20210723/sochi-1742629912.html

В Сочи залповый ливень разрушил подпорную стену на пляже

В Сочи залповый ливень разрушил подпорную стену на пляже - РИА Новости, 24.07.2021

В Сочи залповый ливень разрушил подпорную стену на пляже

Залповый ливень в Сочи разрушил подпорную стену и брусчатку на пляже, сообщается в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-23T22:07

2021-07-23T22:07

2021-07-24T05:10

туризм

сочи

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Залповый ливень в Сочи разрушил подпорную стену и брусчатку на пляже, сообщается в оперштабе Краснодарского края.На территории курорта 23 июля прошёл сильный дождь со шквалистым ветром."В результате шторма частично разрушена подпорная стена и брусчатка на набережной пляжа Лоо",- говорится в сообщении.Для ликвидации последствий было задействовано 90 сотрудников оперативных служб, 37 единиц техники. Отмечается, что арендатор пляжа также принял на себя обязательства по ее восстановлению.

https://ria.ru/20210722/sochi-1742412000.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, происшествия