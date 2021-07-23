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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/smert-1742509021.html
За сутки в России от коронавируса умерли 795 человек
За сутки в России от коронавируса умерли 795 человек - РИА Новости, 23.07.2021
За сутки в России от коронавируса умерли 795 человек
За сутки в России подтверждены 795 смертей с COVID-19, за все время - 152 296, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T11:21
2021-07-23T11:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 795 смертей с COVID-19, за все время - 152 296, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 795 смертей... За весь период по России умерло 152 296 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве умерли 107 человек, Санкт-Петербурге - 68, Иркутской области - 35.Днем ранее сообщалось, что подтверждены 796 смертей с COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
11:21 23.07.2021
 
За сутки в России от коронавируса умерли 795 человек

Оперативный штаб: за сутки в России подтверждены 795 смертей от коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 795 смертей с COVID-19, за все время - 152 296, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 795 смертей... За весь период по России умерло 152 296 человек", - говорится в сообщении.
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 15:49Распространение коронавируса
Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
В частности, в Москве умерли 107 человек, Санкт-Петербурге - 68, Иркутской области - 35.
Днем ранее сообщалось, что подтверждены 796 смертей с COVID-19.
 
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