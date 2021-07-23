https://ria.ru/20210723/smert-1742509021.html

За сутки в России от коронавируса умерли 795 человек

За сутки в России от коронавируса умерли 795 человек - РИА Новости, 23.07.2021

За сутки в России от коронавируса умерли 795 человек

За сутки в России подтверждены 795 смертей с COVID-19, за все время - 152 296, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T11:21

2021-07-23T11:21

2021-07-23T11:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 795 смертей с COVID-19, за все время - 152 296, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 795 смертей... За весь период по России умерло 152 296 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве умерли 107 человек, Санкт-Петербурге - 68, Иркутской области - 35.Днем ранее сообщалось, что подтверждены 796 смертей с COVID-19.

https://ria.ru/20210707/smert-1740281953.html

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2021

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