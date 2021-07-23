https://ria.ru/20210723/sigarety-1742596314.html
В России проведут эксперимент по маркировке электронных сигарет
В России проведут эксперимент по маркировке электронных сигарет - РИА Новости, 23.07.2021
В России проведут эксперимент по маркировке электронных сигарет
Минпромторг РФ предложил провести с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года эксперимент по маркировке электронных сигарет и картриджей для них, следует из... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:50
2021-07-23T17:50
2021-07-23T17:50
россия
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил провести с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года эксперимент по маркировке электронных сигарет и картриджей для них, следует из проекта постановления на портале regulation.gov.ru.Маркировке в рамках эксперимента подлежат две товарные позиции - жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе в картриджах, капсулах с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 24039990092 и 382499 (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза), а также электронные системы доставки никотина, содержащие в своем составе такую жидкость (код 8543709000).Эксперимент носит добровольный характер. На период его проведения участникам оборота на безвозмездной основе будет предоставлено специализированное оборудование, отмечается в документе.Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, отдельные молочные продукты и некоторые изделия легкой промышленности.
https://rsport.ria.ru/20210607/sigarety-1735790727.html
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россия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
В России проведут эксперимент по маркировке электронных сигарет
Минпромторг готовит эксперимент по маркировке электронных сигарет с 1 февраля 2022 года