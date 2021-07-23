https://ria.ru/20210723/shtamm-1742597730.html

В ВОЗ назвали главный штамм коронавируса в мире на ближайшие месяцы

В ВОЗ назвали главный штамм коронавируса в мире на ближайшие месяцы - РИА Новости, 23.07.2021

В ВОЗ назвали главный штамм коронавируса в мире на ближайшие месяцы

Штамм COVID-19 "дельта" будет доминировать в мире в ближайшие месяцы, говорится в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T17:59

2021-07-23T17:59

2021-07-23T17:59

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

воз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Штамм COVID-19 "дельта" будет доминировать в мире в ближайшие месяцы, говорится в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ."Исходя из текущих тенденций, в ближайшие месяцы вариант "дельта" будет доминирующим в мире штаммом. Его уже идентифицировали почти во всех европейских странах", - говорится в прогнозе.Он продолжит распространяться, вытесняя циркуляцию других вариантов, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус, отмечается в сообщении.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире