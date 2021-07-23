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В ВОЗ назвали главный штамм коронавируса в мире на ближайшие месяцы
В ВОЗ назвали главный штамм коронавируса в мире на ближайшие месяцы - РИА Новости, 23.07.2021
В ВОЗ назвали главный штамм коронавируса в мире на ближайшие месяцы
Штамм COVID-19 "дельта" будет доминировать в мире в ближайшие месяцы, говорится в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:59
2021-07-23T17:59
2021-07-23T17:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Штамм COVID-19 "дельта" будет доминировать в мире в ближайшие месяцы, говорится в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ."Исходя из текущих тенденций, в ближайшие месяцы вариант "дельта" будет доминирующим в мире штаммом. Его уже идентифицировали почти во всех европейских странах", - говорится в прогнозе.Он продолжит распространяться, вытесняя циркуляцию других вариантов, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус, отмечается в сообщении.
РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире
В ВОЗ назвали главный штамм коронавируса в мире на ближайшие месяцы
Совместное заявление ЕСDC и ВОЗ: штамм коронавируса "дельта" будет главным в мире в ближайшие месяцы