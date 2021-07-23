Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210723/shtamm-1742597730.html
В ВОЗ назвали главный штамм коронавируса в мире на ближайшие месяцы
В ВОЗ назвали главный штамм коронавируса в мире на ближайшие месяцы - РИА Новости, 23.07.2021
В ВОЗ назвали главный штамм коронавируса в мире на ближайшие месяцы
Штамм COVID-19 "дельта" будет доминировать в мире в ближайшие месяцы, говорится в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T17:59
2021-07-23T17:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_aeead78165627828079b30980256a38b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Штамм COVID-19 "дельта" будет доминировать в мире в ближайшие месяцы, говорится в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ."Исходя из текущих тенденций, в ближайшие месяцы вариант "дельта" будет доминирующим в мире штаммом. Его уже идентифицировали почти во всех европейских странах", - говорится в прогнозе.Он продолжит распространяться, вытесняя циркуляцию других вариантов, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус, отмечается в сообщении.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c48efdedadf2ae8a04f96783379df4d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире
17:59 23.07.2021
 
В ВОЗ назвали главный штамм коронавируса в мире на ближайшие месяцы

Совместное заявление ЕСDC и ВОЗ: штамм коронавируса "дельта" будет главным в мире в ближайшие месяцы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Штамм COVID-19 "дельта" будет доминировать в мире в ближайшие месяцы, говорится в совместном релизе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и ВОЗ.
"Исходя из текущих тенденций, в ближайшие месяцы вариант "дельта" будет доминирующим в мире штаммом. Его уже идентифицировали почти во всех европейских странах", - говорится в прогнозе.
Он продолжит распространяться, вытесняя циркуляцию других вариантов, если не появится новый, более конкурентоспособный вирус, отмечается в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14СК возбудил дело после гибели трехлетней девочки в Приамурье
07:02В Киеве назвали "наипростейший сценарий" спасения украинской ГТС
06:14В Туве произошло ДТП с пятью погибшими
06:04Названы регионы, жители которых меньше всего болели в 2020 году
05:57В Приамурье нашли мертвой трехлетнюю девочку
05:41Посольство ответило на критику США условий в российских тюрьмах
05:17Галашина завоевала серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 10 метров
05:05В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет
04:53Автоэксперт не видит смысла вводить в РФ "временные" права на вождение
04:15Названы способы снизить давление без лекарств
04:10Галашина вышла в финал в стрельбе из винтовки с 10 метров на Олимпиаде
04:00На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
03:59Сергей Безруков стал отцом в пятый раз
03:47Курочкина/Питиримова вышли в полуфинал Олимпиады в академической гребле
03:38"Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера
03:34Экс-генерал назвал слухи о ликвидации ГИБДД в России конспирологией
03:20В ООН предупредили о возможных проблемах с системой водоснабжением Ливана
03:17Посольство России надеется на исправление карты МОК с украинским Крымом
03:14Эксперт рассказала, нужно ли заклеивать камеру на смартфоне
03:09Назван способ продлить жизнь аккумулятора мобильного телефона
Лента новостейМолния