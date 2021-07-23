https://ria.ru/20210723/sheremetevo-1742497070.html
Шереметьево возобновило работу терминала C
Шереметьево возобновило работу терминала C - РИА Новости, 23.07.2021
Шереметьево возобновило работу терминала C
Московский аэропорт "Шереметьево" в пятницу возобновил работу терминала C, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:19
2021-07-23T10:19
2021-07-23T10:24
аэрофлот
москва
шереметьево (аэропорт)
общество
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" в пятницу возобновил работу терминала C, передает корреспондент РИА Новости.Весной 2017 года терминал C закрылся на реконструкцию, был практически полностью перестроен и заново открыт в январе 2020 года, но уже в марте его работа была приостановлена на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса."Аэрофлот" сообщал, что переведет в этот терминал международные рейсы из D. Вылет первого рейса авиакомпании запланирован на 23 июля по маршруту Москва – Стамбул в 21.25 мск. Остальные международные рейсы будут переведены на следующий день, 24 июля.Начало полетов из терминала С перевозчик объяснил возрастающими потребностями в пропускной способности терминальных комплексов вследствие увеличения числа международных рейсов в рамках открытия авиасообщения с рядом иностранных государств.
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аэрофлот, москва, шереметьево (аэропорт), общество, экономика
10:19 23.07.2021 (обновлено: 10:24 23.07.2021)
Шереметьево возобновило работу терминала C
Аэропорт Шереметьево возобновил работу терминала C, закрытого в марте 2020 года из-за COVID-19