https://ria.ru/20210723/sheremetevo-1742497070.html

Шереметьево возобновило работу терминала C

Шереметьево возобновило работу терминала C - РИА Новости, 23.07.2021

Шереметьево возобновило работу терминала C

Московский аэропорт "Шереметьево" в пятницу возобновил работу терминала C, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T10:19

2021-07-23T10:19

2021-07-23T10:24

аэрофлот

москва

шереметьево (аэропорт)

общество

экономика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" в пятницу возобновил работу терминала C, передает корреспондент РИА Новости.Весной 2017 года терминал C закрылся на реконструкцию, был практически полностью перестроен и заново открыт в январе 2020 года, но уже в марте его работа была приостановлена на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса."Аэрофлот" сообщал, что переведет в этот терминал международные рейсы из D. Вылет первого рейса авиакомпании запланирован на 23 июля по маршруту Москва – Стамбул в 21.25 мск. Остальные международные рейсы будут переведены на следующий день, 24 июля.Начало полетов из терминала С перевозчик объяснил возрастающими потребностями в пропускной способности терминальных комплексов вследствие увеличения числа международных рейсов в рамках открытия авиасообщения с рядом иностранных государств.

https://ria.ru/20210720/kurilki-1741986061.html

москва

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аэрофлот, москва, шереметьево (аэропорт), общество, экономика