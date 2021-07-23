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https://ria.ru/20210723/sanktsii-1742535710.html
На Украине пообещали настаивать на санкциях против "Северного потока — 2"
На Украине пообещали настаивать на санкциях против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.07.2021
На Украине пообещали настаивать на санкциях против "Северного потока — 2"
Украина будет настаивать на необходимости введения санкций против оператора проекта "Северный поток-2", заявил в пятницу председатель правления Национальной... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T13:18
2021-07-23T13:18
россия
allseas
северный поток — 2
юрий витренко
балтийское море
нафтогаз украины
газпром
владимир зеленский
сша
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КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Украина будет настаивать на необходимости введения санкций против оператора проекта "Северный поток-2", заявил в пятницу председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко журналистам в Вашингтоне.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Мы внимательно прочитали совместное заявление американской администрации и немецкого правительства. Мы видим, что те проблемы и вызовы, стоящие перед Украиной, прежде всего, по безопасности, остаются, по крайней мере, пока без ответа. Поэтому мы продолжаем объяснять, что пока Россия, (президент РФ Владимир - ред.) Путин использует газ, как геополитическое оружие - до тех пор американские санкции без исключений должны быть применены, в частности, по отношению к Nord Stream AG и другим ключевым участникам этого проекта", - цитирует Витренко пресс-служба компании.ОН добавил, что вопрос угроз, которые создает запуск проекта, будет обсуждаться в ходе визита президента Владимира Зеленского в США в конце августа. "У украинского президента будет прекрасная возможность объяснить его американскому коллеге, какие угрозы несет "Северный поток 2", - сказал председатель правления "Нафтогаза".По его словам, сейчас существует достаточно инструментов, чтобы остановить "Северный поток 2"."Для того, чтобы этот газопровод заработал, должен быть оператор - он должен быть сертифицирован по европейским правилам. Затем европейские компании бронируют мощности у этого оператора и могут получать газ через газопровод. Так вот, если оператор газопровода будет под санкциями, а я еще раз подчеркиваю, 100% Nord Stream AG принадлежит "Газпрому", поэтому вполне нормально накладывать санкции на такого оператора, который фактически является геополитическим оружием в руках России. Если будут наложены санкции на этого оператора, европейские компании не будут бронировать мощности этого газопровода и не будут получать газ через него", - отметил Витренко.Председатель правления "Нафтогаз Украины" подчеркнул, что последние переговоры свидетельствуют о значительной поддержке позиции Украины среди американских сенаторов и конгрессменов. "Они разделяют нашу озабоченность относительно того, что этот проект является реальной угрозой для безопасности Украины. Они разделяют нашу озабоченность относительно того, что этот проект несет коррупцию в Европу, он разделяет Европу. И это, в свою очередь, также представляет угрозу для всего мирового порядка. Они готовы поддерживать нас, Украину, на нашем пути борьбы против этого проекта. Именно поэтому мы считаем этот визит очень удачным", - подытожил он."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
https://ria.ru/20210723/ukraina-1742516538.html
https://ria.ru/20210723/nefteprovod-1742474825.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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россия, allseas, северный поток — 2, юрий витренко, балтийское море, нафтогаз украины, газпром, владимир зеленский, сша, в мире
13:18 23.07.2021
 
На Украине пообещали настаивать на санкциях против "Северного потока — 2"

Глава "Нафтогаза" Витренко: Киев будет настаивать на санкциях против "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Украина будет настаивать на необходимости введения санкций против оператора проекта "Северный поток-2", заявил в пятницу председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко журналистам в Вашингтоне.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Мы внимательно прочитали совместное заявление американской администрации и немецкого правительства. Мы видим, что те проблемы и вызовы, стоящие перед Украиной, прежде всего, по безопасности, остаются, по крайней мере, пока без ответа. Поэтому мы продолжаем объяснять, что пока Россия, (президент РФ Владимир - ред.) Путин использует газ, как геополитическое оружие - до тех пор американские санкции без исключений должны быть применены, в частности, по отношению к Nord Stream AG и другим ключевым участникам этого проекта", - цитирует Витренко пресс-служба компании.
ОН добавил, что вопрос угроз, которые создает запуск проекта, будет обсуждаться в ходе визита президента Владимира Зеленского в США в конце августа. "У украинского президента будет прекрасная возможность объяснить его американскому коллеге, какие угрозы несет "Северный поток 2", - сказал председатель правления "Нафтогаза".
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По его словам, сейчас существует достаточно инструментов, чтобы остановить "Северный поток 2".
"Для того, чтобы этот газопровод заработал, должен быть оператор - он должен быть сертифицирован по европейским правилам. Затем европейские компании бронируют мощности у этого оператора и могут получать газ через газопровод. Так вот, если оператор газопровода будет под санкциями, а я еще раз подчеркиваю, 100% Nord Stream AG принадлежит "Газпрому", поэтому вполне нормально накладывать санкции на такого оператора, который фактически является геополитическим оружием в руках России. Если будут наложены санкции на этого оператора, европейские компании не будут бронировать мощности этого газопровода и не будут получать газ через него", - отметил Витренко.
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Председатель правления "Нафтогаз Украины" подчеркнул, что последние переговоры свидетельствуют о значительной поддержке позиции Украины среди американских сенаторов и конгрессменов. "Они разделяют нашу озабоченность относительно того, что этот проект является реальной угрозой для безопасности Украины. Они разделяют нашу озабоченность относительно того, что этот проект несет коррупцию в Европу, он разделяет Европу. И это, в свою очередь, также представляет угрозу для всего мирового порядка. Они готовы поддерживать нас, Украину, на нашем пути борьбы против этого проекта. Именно поэтому мы считаем этот визит очень удачным", - подытожил он.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
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