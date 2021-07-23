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https://ria.ru/20210723/sanepidmery-1742568831.html
Роспотребнадзор: все санэпидмеры на KazanSummit 2021 будут соблюдены
Роспотребнадзор: все санэпидмеры на KazanSummit 2021 будут соблюдены - РИА Новости, 23.07.2021
Роспотребнадзор: все санэпидмеры на KazanSummit 2021 будут соблюдены
Организаторы международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021", который пройдет в Казани в конце июля, находятся в постоянном... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T15:48
2021-07-23T15:48
республика татарстан
россия
организация исламского сотрудничества
рустам минниханов
казань
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КАЗАНЬ, 23 июл — РИА Новости. Организаторы международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021", который пройдет в Казани в конце июля, находятся в постоянном контакте с управлением Роспотребнадзора по Татарстану, на саммите будут соблюдены все меры безопасности, каких-либо рисков нет, сообщила заместитель руководителя управления Любовь Авдонина.В 2020 году проведение саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit" из-за пандемии коронавируса сначала было перенесено на более поздний срок, а затем отменено. В этом году KazanSummit состоится 28-30 июля в очно-заочном формате.По ее словам, организаторы саммита очень ответственно подошли к подготовке с точки зрения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и находятся в постоянном контакте с региональным управлением Роспотребнадзора. "Все в штатном режиме проводится, и рисков здесь каких-то мы не видим", - подчеркнула Авдонина.Как отмечают организаторы, лейтмотивом KazanSummit 2021 станет осознанное потребление, среди ключевых тем деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. Среди традиционных мероприятий саммита форумы молодых предпринимателей и молодых дипломатов стран ОИС, Sbertalk, показ благопристойной моды Modest Fashion.На площадке события состоятся выставка халяль индустрии Russia Halal Expo, машиностроительный кластерный форум, финансовый марафон от "Ак Барс" банка, круглый стол по транспортно-логистическому преимуществу международного транспортного коридора "Север – Юг" в развитии и интеграции экономики Прикаспийского бассейна, российско-африканская сессия по логистике экономических перспектив, мастер-класс по бизнес-этикету переговоров с представителями стран ислама, форум лидеров этического бизнеса Международной ассоциации исламского бизнеса, пленарная дискуссия экосистем ТПП "Международная система торговых и промышленных палат" и многие другие мероприятия.Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является глава Татарстана Рустам Минниханов.
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россия, организация исламского сотрудничества, рустам минниханов, казань
15:48 23.07.2021
 

Роспотребнадзор: все санэпидмеры на KazanSummit 2021 будут соблюдены

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Казань
Города России. Казань - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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КАЗАНЬ, 23 июл — РИА Новости. Организаторы международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021", который пройдет в Казани в конце июля, находятся в постоянном контакте с управлением Роспотребнадзора по Татарстану, на саммите будут соблюдены все меры безопасности, каких-либо рисков нет, сообщила заместитель руководителя управления Любовь Авдонина.
В 2020 году проведение саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit" из-за пандемии коронавируса сначала было перенесено на более поздний срок, а затем отменено. В этом году KazanSummit состоится 28-30 июля в очно-заочном формате.
"Все требования организаторы восполняют. Площадка позволяет сделать и соответствующую рассадку, и соответствующее рассредоточение людей. Все разметки нанесены, антисептики установлены, все это бесконтактно. Мы все-таки настаиваем на соблюдении масочного режима. Допуск соответственно участников будет – либо ПЦР, либо вакцинация, если таковая имеется. Предусмотрено также в том числе и экспресс-тестирование", - сказала Авдонина журналистам.
По ее словам, организаторы саммита очень ответственно подошли к подготовке с точки зрения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и находятся в постоянном контакте с региональным управлением Роспотребнадзора. "Все в штатном режиме проводится, и рисков здесь каких-то мы не видим", - подчеркнула Авдонина.
Как отмечают организаторы, лейтмотивом KazanSummit 2021 станет осознанное потребление, среди ключевых тем деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. Среди традиционных мероприятий саммита форумы молодых предпринимателей и молодых дипломатов стран ОИС, Sbertalk, показ благопристойной моды Modest Fashion.
На площадке события состоятся выставка халяль индустрии Russia Halal Expo, машиностроительный кластерный форум, финансовый марафон от "Ак Барс" банка, круглый стол по транспортно-логистическому преимуществу международного транспортного коридора "Север – Юг" в развитии и интеграции экономики Прикаспийского бассейна, российско-африканская сессия по логистике экономических перспектив, мастер-класс по бизнес-этикету переговоров с представителями стран ислама, форум лидеров этического бизнеса Международной ассоциации исламского бизнеса, пленарная дискуссия экосистем ТПП "Международная система торговых и промышленных палат" и многие другие мероприятия.
Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является глава Татарстана Рустам Минниханов.
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Республика ТатарстанРоссияОрганизация исламского сотрудничестваРустам МиннихановКазань
 
 
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