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Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля - РИА Новости, 23.07.2021
Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля
Жесткое решение ЦБ РФ поднять ставку сразу на 100 базисных пунктов станет позитивом для курса рубля, особенно, если последующие комментарии регулятора дадут... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T06:16
2021-07-23T06:16
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Жесткое решение ЦБ РФ поднять ставку сразу на 100 базисных пунктов станет позитивом для курса рубля, особенно, если последующие комментарии регулятора дадут намек на паузу в жесткой денежно-кредитной политике (ДКП), полагают опрошенные РИА Новости эксперты.Банк России в пятницу может повысить ключевую ставку на 0,75 или 1 процентный пункт с нынешни 5,5% годовых для борьбы с инфляцией и высокими ценовыми ожиданиями, полагает большинство экспертов рынка. Любой из этих вариантов будет самым "ястребиным" шагом регулятора с декабря 2014 года.ЦБ финализирует цикл ужесточения?Профессиональные аналитики перед заседанием ЦБ РФ сошлись на том, что наиболее вероятным его исходом станет повышение ключевой ставки до 6,5% годовых (на 1 процентный пункт), отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "При этом рынок госбумаг явно сигнализирует о том, что одновременно с серьезным ужесточением монетарной политики регулятор серьезно смягчит риторику", - добавляет он.Более конструктивным для рынков и экономики было бы формирование Центробанком сравнительно кратковременного по срокам цикла ужесточения кредитной политики, полагает Александр Осин из компании "Фридом финанс".Не исключено, что с увеличением шага повышения ставки ЦБ РФ может сделать менее явным сигнал о дальнейшем ужесточении процентной политики или даже вовсе убрать его, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал"Жесткость ЦБ поддержит рубльКак правило, итоги заседаний ЦБ не оказывают существенного влияния на курс рубля к доллару, однако если ставка будет увеличена сразу до 6,5%, то это будет позитивно для российской валюты, считает Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций". "Доллар при реализации такого сценария и при сохранении относительно стабильных цен на нефть может начать постепенное движение в сторону 72 рублей", - оценивает перспективы он.После заседания ЦБ в пятницу и в начале следующей недели возможно повышение курса рубля к доллару, полагает Осин из компании "Фридом финанс".Сохранение умеренно жесткой риторики и существенного расширения спрэда в доходности российских и американских государственных облигаций сделает приобретение длинных ОФЗ весьма интересным для нерезидентов, что при прочих равных условиях должно способствовать укреплению рубля, также считает Вайсберг из ИК "Регион".Рубль в значительной мере учел агрессивную риторику ЦБ РФ в отношении динамики повышения размера ключевой ставки, считает Владимир Евстифеев из банка Зенит.Инвесторов в рамках carry trade привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Они продают валюту за рубли и покупают высокодоходные рублевые инструменты, поддерживая приток валюты в Россию.
https://ria.ru/20210723/valyuta-1742458077.html
https://ria.ru/20210628/tsb-1738932178.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
06:16 23.07.2021
 
Эксперты рассказали, как решение ЦБ по ставке повлияет на курс рубля

Эксперты рассказали, как решение Центробанка по ставке повлияет на курс рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Жесткое решение ЦБ РФ поднять ставку сразу на 100 базисных пунктов станет позитивом для курса рубля, особенно, если последующие комментарии регулятора дадут намек на паузу в жесткой денежно-кредитной политике (ДКП), полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Банк России в пятницу может повысить ключевую ставку на 0,75 или 1 процентный пункт с нынешни 5,5% годовых для борьбы с инфляцией и высокими ценовыми ожиданиями, полагает большинство экспертов рынка. Любой из этих вариантов будет самым "ястребиным" шагом регулятора с декабря 2014 года.
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
03:04
Минфин с начала года купил валюту на рынке на триллион рублей

ЦБ финализирует цикл ужесточения?

Профессиональные аналитики перед заседанием ЦБ РФ сошлись на том, что наиболее вероятным его исходом станет повышение ключевой ставки до 6,5% годовых (на 1 процентный пункт), отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "При этом рынок госбумаг явно сигнализирует о том, что одновременно с серьезным ужесточением монетарной политики регулятор серьезно смягчит риторику", - добавляет он.
Более конструктивным для рынков и экономики было бы формирование Центробанком сравнительно кратковременного по срокам цикла ужесточения кредитной политики, полагает Александр Осин из компании "Фридом финанс".
"Тем более, что во втором полугодии на инфляцию будут оказывать понижающее влияние сезонные, циклические факторы, и факторы, связанные с замедлением темпов прироста товарного рынка. Замедление инфляции - традиционно сильный сигнал "смягчения" или сохранения неизменной кредитной политики банка России" - добавляет он.
Не исключено, что с увеличением шага повышения ставки ЦБ РФ может сделать менее явным сигнал о дальнейшем ужесточении процентной политики или даже вовсе убрать его, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал"
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 17:01
ЦБ может повысить ключевую ставку в июле

Жесткость ЦБ поддержит рубль

Как правило, итоги заседаний ЦБ не оказывают существенного влияния на курс рубля к доллару, однако если ставка будет увеличена сразу до 6,5%, то это будет позитивно для российской валюты, считает Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций". "Доллар при реализации такого сценария и при сохранении относительно стабильных цен на нефть может начать постепенное движение в сторону 72 рублей", - оценивает перспективы он.
После заседания ЦБ в пятницу и в начале следующей недели возможно повышение курса рубля к доллару, полагает Осин из компании "Фридом финанс".
Сохранение умеренно жесткой риторики и существенного расширения спрэда в доходности российских и американских государственных облигаций сделает приобретение длинных ОФЗ весьма интересным для нерезидентов, что при прочих равных условиях должно способствовать укреплению рубля, также считает Вайсберг из ИК "Регион".
Здание Банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 08:25
ЦБ ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов
Рубль в значительной мере учел агрессивную риторику ЦБ РФ в отношении динамики повышения размера ключевой ставки, считает Владимир Евстифеев из банка Зенит.
"Поэтому повышение ставки на 50-75 базисных пунктов уже заложено в обменные курсы и вряд ли вызовет существенную реакцию. Если ЦБ повысит ставку сразу на 100 пунктов, это послужит поддержкой для рубля. Этот значительный шаг повысит привлекательность сделок carry trade, особенно на фоне разноплановых решений по денежно-кредитной политике сопоставимых развивающихся экономик", - резюмирует он.
Инвесторов в рамках carry trade привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Они продают валюту за рубли и покупают высокодоходные рублевые инструменты, поддерживая приток валюты в Россию.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 16:36
Вакцинация позволит избежать новых ограничений в экономике, заявили в ЦБ
 
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