https://ria.ru/20210723/rostekh-1742495889.html
В "Ростехе" рассказали о подписанных на МАКС-2021 контрактах
В "Ростехе" рассказали о подписанных на МАКС-2021 контрактах - РИА Новости, 23.07.2021
В "Ростехе" рассказали о подписанных на МАКС-2021 контрактах
"Ростех" подписал на авиасалоне МАКС-2021 контрактов на сумму свыше 230 миллиардов рублей, что превзошло все ожидания, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:13
2021-07-23T10:13
2021-07-23T10:16
макс-2021
ростех
сергей чемезов
жуковский
технологии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742001696_0:294:3116:2047_1920x0_80_0_0_c0fbfbf543bf73bb9d9a6b58c11ac858.jpg
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 23 июл - РИА Новости. "Ростех" подписал на авиасалоне МАКС-2021 контрактов на сумму свыше 230 миллиардов рублей, что превзошло все ожидания, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов."Результаты авиасалона превысили все ожидания: наши компании подписали соглашения с партнёрами на сумму более 230 миллиардов рублей", - сказал Чемезов, которого цитирует пресс-служба "Ростеха".По его словам, МАКС-2021 стал по-настоящему масштабным, богатым на премьеры и продуктивным для отраслевого сообщества."Ростех" представил на авиасалоне около 500 образцов продукции, в том числе порядка 50 новинок: самолеты, вертолеты, БПЛА, авионику, двигатели и многое другое. В их числе - новый тактический самолёт "Сухого" Checkmate, презентация которого стала событием мирового масштаба", - добавил Чемезов.В "Ростехе" сообщили также, что в ходе авиасалона "Рособоронэкспорт" подписал 13 контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 миллиарда евро. "В списке - самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", а также современные авиационные средства поражения, бронетанковая и автомобильная техника", - сказали в госкорпорации.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210722/rosoboroneksport-1742325700.html
https://ria.ru/20210629/rosoboroneksport-1739031192.html
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742001696_387:0:3116:2047_1920x0_80_0_0_2bdb863e8016e788bdd1836a966196cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макс-2021, ростех, сергей чемезов, жуковский, технологии, безопасность
10:13 23.07.2021 (обновлено: 10:16 23.07.2021)
В "Ростехе" рассказали о подписанных на МАКС-2021 контрактах
Глава "Ростеха" Чемезов: на МАКС-2021 корпорация подписала контракты на сумму 230 миллиардов рублей
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 23 июл - РИА Новости.
"Ростех" подписал на авиасалоне МАКС-2021 контрактов на сумму свыше 230 миллиардов рублей, что превзошло все ожидания, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов
.
"Результаты авиасалона превысили все ожидания: наши компании подписали соглашения с партнёрами на сумму более 230 миллиардов рублей", - сказал Чемезов, которого цитирует пресс-служба "Ростеха
".
По его словам, МАКС-2021 стал по-настоящему масштабным, богатым на премьеры и продуктивным для отраслевого сообщества.
"Ростех" представил на авиасалоне около 500 образцов продукции, в том числе порядка 50 новинок: самолеты, вертолеты, БПЛА, авионику, двигатели и многое другое. В их числе - новый тактический самолёт "Сухого" Checkmate, презентация которого стала событием мирового масштаба", - добавил Чемезов.
В "Ростехе" сообщили также, что в ходе авиасалона "Рособоронэкспорт" подписал 13 контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 миллиарда евро. "В списке - самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", а также современные авиационные средства поражения, бронетанковая и автомобильная техника", - сказали в госкорпорации.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.