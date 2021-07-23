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В "Ростехе" рассказали о подписанных на МАКС-2021 контрактах
В "Ростехе" рассказали о подписанных на МАКС-2021 контрактах - РИА Новости, 23.07.2021
В "Ростехе" рассказали о подписанных на МАКС-2021 контрактах
"Ростех" подписал на авиасалоне МАКС-2021 контрактов на сумму свыше 230 миллиардов рублей, что превзошло все ожидания, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T10:13
2021-07-23T10:16
макс-2021
ростех
сергей чемезов
жуковский
технологии
безопасность
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 23 июл - РИА Новости. "Ростех" подписал на авиасалоне МАКС-2021 контрактов на сумму свыше 230 миллиардов рублей, что превзошло все ожидания, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов."Результаты авиасалона превысили все ожидания: наши компании подписали соглашения с партнёрами на сумму более 230 миллиардов рублей", - сказал Чемезов, которого цитирует пресс-служба "Ростеха".По его словам, МАКС-2021 стал по-настоящему масштабным, богатым на премьеры и продуктивным для отраслевого сообщества."Ростех" представил на авиасалоне около 500 образцов продукции, в том числе порядка 50 новинок: самолеты, вертолеты, БПЛА, авионику, двигатели и многое другое. В их числе - новый тактический самолёт "Сухого" Checkmate, презентация которого стала событием мирового масштаба", - добавил Чемезов.В "Ростехе" сообщили также, что в ходе авиасалона "Рособоронэкспорт" подписал 13 контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 миллиарда евро. "В списке - самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", а также современные авиационные средства поражения, бронетанковая и автомобильная техника", - сказали в госкорпорации.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210722/rosoboroneksport-1742325700.html
https://ria.ru/20210629/rosoboroneksport-1739031192.html
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макс-2021, ростех, сергей чемезов, жуковский, технологии, безопасность
10:13 23.07.2021 (обновлено: 10:16 23.07.2021)
 
В "Ростехе" рассказали о подписанных на МАКС-2021 контрактах

Глава "Ростеха" Чемезов: на МАКС-2021 корпорация подписала контракты на сумму 230 миллиардов рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПосетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 23 июл - РИА Новости. "Ростех" подписал на авиасалоне МАКС-2021 контрактов на сумму свыше 230 миллиардов рублей, что превзошло все ожидания, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
"Результаты авиасалона превысили все ожидания: наши компании подписали соглашения с партнёрами на сумму более 230 миллиардов рублей", - сказал Чемезов, которого цитирует пресс-служба "Ростеха".
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 10:08
В "Рособоронэкспорте" подвели итоги первых дней работы МАКС-2021
По его словам, МАКС-2021 стал по-настоящему масштабным, богатым на премьеры и продуктивным для отраслевого сообщества.
"Ростех" представил на авиасалоне около 500 образцов продукции, в том числе порядка 50 новинок: самолеты, вертолеты, БПЛА, авионику, двигатели и многое другое. В их числе - новый тактический самолёт "Сухого" Checkmate, презентация которого стала событием мирового масштаба", - добавил Чемезов.
В "Ростехе" сообщили также, что в ходе авиасалона "Рособоронэкспорт" подписал 13 контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 миллиарда евро. "В списке - самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", а также современные авиационные средства поражения, бронетанковая и автомобильная техника", - сказали в госкорпорации.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Стенд Рособоронэкспорта на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 12:57
"Рособоронэкспорт" представит на МАКС-2021 самолеты Ил-112В и Ил-114-300
 
МАКС-2021РостехСергей ЧемезовЖуковскийТехнологииБезопасность
 
 
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