https://ria.ru/20210723/rostekh-1742495889.html

В "Ростехе" рассказали о подписанных на МАКС-2021 контрактах

В "Ростехе" рассказали о подписанных на МАКС-2021 контрактах - РИА Новости, 23.07.2021

В "Ростехе" рассказали о подписанных на МАКС-2021 контрактах

"Ростех" подписал на авиасалоне МАКС-2021 контрактов на сумму свыше 230 миллиардов рублей, что превзошло все ожидания, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T10:13

2021-07-23T10:13

2021-07-23T10:16

макс-2021

ростех

сергей чемезов

жуковский

технологии

безопасность

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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 23 июл - РИА Новости. "Ростех" подписал на авиасалоне МАКС-2021 контрактов на сумму свыше 230 миллиардов рублей, что превзошло все ожидания, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов."Результаты авиасалона превысили все ожидания: наши компании подписали соглашения с партнёрами на сумму более 230 миллиардов рублей", - сказал Чемезов, которого цитирует пресс-служба "Ростеха".По его словам, МАКС-2021 стал по-настоящему масштабным, богатым на премьеры и продуктивным для отраслевого сообщества."Ростех" представил на авиасалоне около 500 образцов продукции, в том числе порядка 50 новинок: самолеты, вертолеты, БПЛА, авионику, двигатели и многое другое. В их числе - новый тактический самолёт "Сухого" Checkmate, презентация которого стала событием мирового масштаба", - добавил Чемезов.В "Ростехе" сообщили также, что в ходе авиасалона "Рособоронэкспорт" подписал 13 контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 миллиарда евро. "В списке - самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", а также современные авиационные средства поражения, бронетанковая и автомобильная техника", - сказали в госкорпорации.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210722/rosoboroneksport-1742325700.html

https://ria.ru/20210629/rosoboroneksport-1739031192.html

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макс-2021, ростех, сергей чемезов, жуковский, технологии, безопасность