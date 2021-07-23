https://ria.ru/20210723/romanov-1742570853.html

В РПЦ высказались о канонизации основателя династии Романовых

В РПЦ высказались о канонизации основателя династии Романовых - РИА Новости, 23.07.2021

В РПЦ высказались о канонизации основателя династии Романовых

Канонизация основателя царской династии Романовых царя Михаила Федоровича возможна, но не рассматривается Русской православной церковью (РПЦ) в настоящее время, РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T17:30

2021-07-23T17:30

2021-07-23T17:30

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Канонизация основателя царской династии Романовых царя Михаила Федоровича возможна, но не рассматривается Русской православной церковью (РПЦ) в настоящее время, так как сведений о его церковном почитании нет, рассказал РИА Новости член Синодальной комиссии по канонизации святых и Межсоборного присутствия РПЦ протоиерей Владислав Цыпин."До сих пор неизвестно было о церковном почитании Михаила Романова. Я имею в виду не формальное почитание – такого точно нет, он не канонизирован – но и почитания его как царя-основателя династии. Конечно, он был в опасном положении во время смуты, за ним велась охота, он был вынужден скрываться. Во всяком случае, какие-то основания, может быть, и есть, но мне неизвестно, чтобы было что-то на эту тему", - сообщил он.Это не означает невозможности канонизации Михаила Романова, отметил Цыпин, но среди клира и мирян Русской церкви эта тема не поднималась даже во время празднования 300-летия дома Романовых в 1913 году. Тогда в лике святых был прославлен умерший во время Смутного времени Патриарх Московский и всея Руси Гермоген."Когда почитание налицо, само официальное мероприятие по установлению почитания, причислению к лику святых, оно может быть привязано к дате. Но дата не должна быть отправной точкой. <...> Канонизация святых действительно иногда совершалась к датам, но только когда к этому шло, например, после долгого периода без канонизаций к 1000-летию Крещения Руси было девять лиц канонизированы. <...> Но церковное, религиозное почитание других канонизированных имело место независимо от даты", - добавил протоиерей.Первый русский царь из династии Романовых Михаил Федорович родился 22 июля (12 июля по старому стилю) 1596 года и умер 23 июля 1545 года. Его отец, Федор Никитич Романов, в монашестве Филарет, был митрополитом Ростовским и Ярославским, а впоследствии стал патриархом Московским и всея Руси. Мать царя Ксения Ивановна Шестова приняла иночество с именем Марфа, при жизни ее называли "великой старицей".В Смутное время молодой Михаил Романов вместе с родителями был в опале и в ссылке, а в 1605 году попал в плен к захватившим Кремль полякам. 3 марта (21 февраля по старому стилю) 1613 года Земский собор избрал Михаила Романова на царствование.

https://ria.ru/20210623/ostanki-1738212025.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200303/1567606586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, русская православная церковь, справки