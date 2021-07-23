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Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа
Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа - РИА Новости, 23.07.2021
Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа
Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа, в частности по маршруту Москва - Минск до 20 в неделю, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T22:33
2021-07-23T22:33
россия
краснодар
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа, в частности по маршруту Москва - Минск до 20 в неделю, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь по маршрутам Москва - Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи - Минск и Краснодар - Минск с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте", - говорится в сообщении.
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россия, краснодар, белоруссия, в мире
22:33 23.07.2021
 
Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа

Оперштаб: Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа до 20 в неделю

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота" взлетает с московского аэропорта "Шереметьево"
Самолет Аэрофлота взлетает с московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа, в частности по маршруту Москва - Минск до 20 в неделю, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь по маршрутам Москва - Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи - Минск и Краснодар - Минск с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте", - говорится в сообщении.
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