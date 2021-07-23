https://ria.ru/20210723/reys-1742631804.html
Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа
Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа - РИА Новости, 23.07.2021
Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа
Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа, в частности по маршруту Москва - Минск до 20 в неделю, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T22:33
2021-07-23T22:33
2021-07-23T22:33
россия
краснодар
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590729_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_d9220edc9d9aa0e0f923b55a01d36dea.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа, в частности по маршруту Москва - Минск до 20 в неделю, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь по маршрутам Москва - Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи - Минск и Краснодар - Минск с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210712/belavia-1740900985.html
россия
краснодар
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590729_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_8244fc628c87b8816f92754d3b94e343.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодар, белоруссия, в мире
Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа
Оперштаб: Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа до 20 в неделю