https://ria.ru/20210723/reys-1742631804.html

Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа

Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа - РИА Новости, 23.07.2021

Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа

Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа, в частности по маршруту Москва - Минск до 20 в неделю, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T22:33

2021-07-23T22:33

2021-07-23T22:33

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия увеличит число рейсов с Белоруссией с 1 августа, в частности по маршруту Москва - Минск до 20 в неделю, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь по маршрутам Москва - Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи - Минск и Краснодар - Минск с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210712/belavia-1740900985.html

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россия, краснодар, белоруссия, в мире