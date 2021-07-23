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Лавров заявил, что Байден просил Путина "отстать" от "Радио Свобода"*
Лавров заявил, что Байден просил Путина "отстать" от "Радио Свобода"* - РИА Новости, 23.07.2021
Лавров заявил, что Байден просил Путина "отстать" от "Радио Свобода"*
Президент США Джо Байден на встрече с главой РФ Владимиром Путиным в Женеве просил "отстать" от "Радио Свобода"* (признано в РФ иноагентом), заявил министр... РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T12:05
2021-07-23T12:23
россия
свобода (радиостанция)
сергей лавров
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с главой РФ Владимиром Путиным в Женеве просил "отстать" от "Радио Свобода"* (признано в РФ иноагентом), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, американцы многие десятилетия не просто имеют закон об иноагентах, но и активно его применяют, в том числе к целому ряду западных стран."Это все было как бы в порядке вещей, и никто об этом вообще не вспоминал. А как только мы позаимствовали прогрессивный опыт ведущей демократии мира, на нас сразу посыпались обвинения, что мы начинаем зажимать оппозицию, начинаем искусственно приклеивать ярлыки", - заявил Лавров в рамках вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", проходящего на площадке "Единой России".Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия первой никогда не начинает действий, направленных на усиление конфронтационных тенденций. "Но вот Russia Today и Sputnik были объявлены США иностранными агентами. И они как законопослушные средства массовой информации, когда вещают, обозначают себя как иностранный агент в соответствии с законом Соединенных Штатов", - сказал министр. Он отметил, что Россия применила абсолютно зеркальный подход к "Радио Свобода"*, обозначив их в качестве иностранных агентов, однако они категорически оказываются отмечать свой контент требуемым образом по закону."А американские коллеги, в том числе устами Джо Байдена, на встрече с Владимиром Путиным в Женеве стали говорить "нехорошо так себя вести, давайте от них все-таки отстаньте", - заявил Лавров.Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.
https://ria.ru/20210722/biden-1742307109.html
https://ria.ru/20210723/lavrov-1742507988.html
https://ria.ru/20210711/voyna-1740786157.html
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россия, свобода (радиостанция), сергей лавров, джо байден, владимир путин, женева (город), сша
12:05 23.07.2021 (обновлено: 12:23 23.07.2021)
 
Лавров заявил, что Байден просил Путина "отстать" от "Радио Свобода"*

Глава МИД Лавров: Байден на встрече с Путиным в Женеве просил "отстать" от "Радио Свобода"*

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве
 Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с главой РФ Владимиром Путиным в Женеве просил "отстать" от "Радио Свобода"* (признано в РФ иноагентом), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, американцы многие десятилетия не просто имеют закон об иноагентах, но и активно его применяют, в том числе к целому ряду западных стран.
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"Это все было как бы в порядке вещей, и никто об этом вообще не вспоминал. А как только мы позаимствовали прогрессивный опыт ведущей демократии мира, на нас сразу посыпались обвинения, что мы начинаем зажимать оппозицию, начинаем искусственно приклеивать ярлыки", - заявил Лавров в рамках вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", проходящего на площадке "Единой России".
Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия первой никогда не начинает действий, направленных на усиление конфронтационных тенденций. "Но вот Russia Today и Sputnik были объявлены США иностранными агентами. И они как законопослушные средства массовой информации, когда вещают, обозначают себя как иностранный агент в соответствии с законом Соединенных Штатов", - сказал министр. Он отметил, что Россия применила абсолютно зеркальный подход к "Радио Свобода"*, обозначив их в качестве иностранных агентов, однако они категорически оказываются отмечать свой контент требуемым образом по закону.
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"А американские коллеги, в том числе устами Джо Байдена, на встрече с Владимиром Путиным в Женеве стали говорить "нехорошо так себя вести, давайте от них все-таки отстаньте", - заявил Лавров.
Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.
*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.
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РоссияСвобода (радиостанция)Сергей ЛавровДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)США
 
 
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