https://ria.ru/20210723/putin-1742593132.html

ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют более 57 процентов россиян

ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют более 57 процентов россиян - РИА Новости, 23.07.2021

ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют более 57 процентов россиян

Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 57,2% россиян, доверяют ему 62,3%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T17:36

2021-07-23T17:36

2021-07-23T17:36

россия

михаил мишустин

вциом

владимир путин

общество

политика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 57,2% россиян, доверяют ему 62,3%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.По данным ВЦИОМ, 62,3% респондентов доверяют Путину, недоверие к нему выразили 32,6% опрошенных.Кроме того, 57,2% одобряют деятельность Путина, а 31,7% не одобряют. Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 39,6% опрошенных (не одобряют - 19,6%), кабмина в целом - 34% (не одобряют - 31,3%).Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12-18 июля 2021 года, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11,2 тысячи человек), 1%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20210723/gomoseksualnost-1742567597.html

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россия, михаил мишустин, вциом, владимир путин, общество, политика