https://ria.ru/20210723/putin-1742550724.html
Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в СНГ
Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в СНГ - РИА Новости, 23.07.2021
Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в СНГ
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить отношения с партнерами по СНГ. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:24
2021-07-23T14:24
2021-07-23T14:50
россия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить отношения с партнерами по СНГ."Мы сегодня поговорим о развитии наших отношений с ближайшими партнерами по СНГ", - сказал Путин, открывая заседание.
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14:24 23.07.2021 (обновлено: 14:50 23.07.2021)
Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в СНГ
Президент Путин на заседании Совбеза предложил обсудить отношения с ближайшими партнерами по СНГ