https://ria.ru/20210723/putin-1742550724.html

Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в СНГ

Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в СНГ - РИА Новости, 23.07.2021

Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в СНГ

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить отношения с партнерами по СНГ. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T14:24

2021-07-23T14:24

2021-07-23T14:50

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить отношения с партнерами по СНГ."Мы сегодня поговорим о развитии наших отношений с ближайшими партнерами по СНГ", - сказал Путин, открывая заседание.

https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734551260.html

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