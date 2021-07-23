Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210723/putin-1742550724.html
Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в СНГ
Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в СНГ - РИА Новости, 23.07.2021
Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в СНГ
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить отношения с партнерами по СНГ. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T14:24
2021-07-23T14:50
россия
снг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742554837_0:188:3129:1948_1920x0_80_0_0_5a2e6a5e0d596d225dafa1a4f3c9b2d7.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить отношения с партнерами по СНГ."Мы сегодня поговорим о развитии наших отношений с ближайшими партнерами по СНГ", - сказал Путин, открывая заседание.
https://ria.ru/20210528/lukashenko-1734551260.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742554837_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_20bafadb0b6191cf211bb5532066c440.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, снг, в мире
14:24 23.07.2021 (обновлено: 14:50 23.07.2021)
 
Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в СНГ

Президент Путин на заседании Совбеза предложил обсудить отношения с ближайшими партнерами по СНГ

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ предложил обсудить отношения с партнерами по СНГ.
"Мы сегодня поговорим о развитии наших отношений с ближайшими партнерами по СНГ", - сказал Путин, открывая заседание.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в парламенте - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 11:26
Лукашенко призвал СНГ решать вопросы общего экономического пространства
 
РоссияСНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:53Страны Евросоюза направили гумпомощь для беженцев в Литве
15:51На Украине заявили о невозможности вступить в НАТО
15:48Роспотребнадзор: все санэпидмеры на KazanSummit 2021 будут соблюдены
15:43В Брянской области сотрудники больницы уничтожали вакцину от COVID-19
15:4275% россиян отрицательно относятся к однополым бракам, сообщил ВЦИОМ
15:40"Яндекс" устранил сбой, на который пожаловались пользователи
15:35Лавров рассказал, почему Запад не любит Россию
15:32Представлен российский мобильный телефон Inoi с гигантским аккумулятором
15:31В Совфеде соберут идеи о стабилизации цен ГСМ для сельхозпроизводителей
15:24В работе "Яндекса" произошел сбой
15:20Жириновский предложил правящей партии Китая переименоваться в ЛДПК
15:19ЦБ пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке
15:18Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки
15:17Польша и США обсудили борьбу с "российской агрессией"
15:15В Москве женщина пойдет под суд за торговлю младенцем
15:08В Забайкалье из-за паводка эвакуировали более 600 человек
15:06Россия получила право на экспорт рыбы во Вьетнам
15:05В Подмосковье закроют госпиталь в парке "Патриот"
15:05В Польше пообещали разместить танки "Абрамс" в России
15:01Лавров рассказал о ситуации с экспортом "Спутника V"
Лента новостейМолния