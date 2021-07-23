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Пушков оценил угрозы Киева взять реванш по "Северному потоку — 2"
Пушков оценил угрозы Киева взять реванш по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 23.07.2021
Пушков оценил угрозы Киева взять реванш по "Северному потоку — 2"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о борьбе Киева со строительством "Северного потока — 2". РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T03:28
2021-07-23T10:01
россия
северный поток — 2
дмитрий кулеба
балтийское море
мид украины
евросоюз
алексей пушков
в мире
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о борьбе Киева со строительством "Северного потока — 2".Как ранее заявил украинский министр, соглашение между США и Германией по газопроводу не остановит Киев в борьбе против него. При этом он выразил мнение, что соглашение - это еще "не конец истории", а у Украины "есть еще два тайма и серия пенальти"."Кулеба намерен сражаться с "Северным потоком — 2" в "овертайме и с помощью серии пенальти". Видно, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла", - написал сенатор в своем Twitter.По его словам, теперь Киев может лишь "клянчить" компенсацию у сильных игроков."А настаивать на своем - все равно, что бить пенальти в свои ворота", - добавил сенатор.На этой неделе ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Киева и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной о транзите газа был пролонгирован."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива. Москва неоднократно призывала не политизировать вопрос строительства магистрали, поскольку "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект, который выгоден и Брюсселю.
https://ria.ru/20210723/vyzov-1742455819.html
https://ria.ru/20210722/potok-1742448873.html
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россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, балтийское море, мид украины, евросоюз, алексей пушков, в мире
03:28 23.07.2021 (обновлено: 10:01 23.07.2021)
 
Пушков оценил угрозы Киева взять реванш по "Северному потоку — 2"

Сенатор Пушков назвал "пенальти в свои ворота" угрозы Киева взять реванш по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о борьбе Киева со строительством "Северного потока — 2".
Как ранее заявил украинский министр, соглашение между США и Германией по газопроводу не остановит Киев в борьбе против него. При этом он выразил мнение, что соглашение - это еще "не конец истории", а у Украины "есть еще два тайма и серия пенальти".
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"Кулеба намерен сражаться с "Северным потоком — 2" в "овертайме и с помощью серии пенальти". Видно, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла", - написал сенатор в своем Twitter.
По его словам, теперь Киев может лишь "клянчить" компенсацию у сильных игроков.
"А настаивать на своем - все равно, что бить пенальти в свои ворота", - добавил сенатор.
На этой неделе ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Киева и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной о транзите газа был пролонгирован.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива. Москва неоднократно призывала не политизировать вопрос строительства магистрали, поскольку "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект, который выгоден и Брюсселю.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 22:28
Захарова оценила соглашение США и Германии по "Северному потоку — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Дмитрий КулебаБалтийское мореМИД УкраиныЕвросоюзАлексей ПушковВ мире
 
 
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