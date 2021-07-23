03:28 23.07.2021 (обновлено: 10:01 23.07.2021)
Пушков оценил угрозы Киева взять реванш по "Северному потоку — 2"
Сенатор Пушков назвал "пенальти в свои ворота" угрозы Киева взять реванш по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о борьбе Киева со строительством "Северного потока — 2".
"Кулеба намерен сражаться с "Северным потоком — 2" в "овертайме и с помощью серии пенальти". Видно, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла", - написал сенатор в своем Twitter.
По его словам, теперь Киев может лишь "клянчить" компенсацию у сильных игроков.
"А настаивать на своем - все равно, что бить пенальти в свои ворота", - добавил сенатор.
На этой неделе ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Киева и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной о транзите газа был пролонгирован.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива. Москва неоднократно призывала не политизировать вопрос строительства магистрали, поскольку "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект, который выгоден и Брюсселю.