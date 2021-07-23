https://ria.ru/20210723/prusikin-1742384009.html
Солист Little Big назвал себя самым сексуальным в мире
Солист Little Big назвал себя самым сексуальным в мире - РИА Новости, 23.07.2021
Солист Little Big назвал себя самым сексуальным в мире
Солит группы Little Big Илья Прусикин назвал себя самым сексуальным в мире. Об этом он сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 23.07.2021
2021-07-23T01:19
2021-07-23T01:19
2021-07-23T10:06
ильич (илья прусикин)
little big
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знаменитости
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Солит группы Little Big Илья Прусикин назвал себя самым сексуальным в мире. Об этом он сообщил в личном микроблоге. Музыкант также разместил фото, на котором изображен во весь рост. Он одет в черную косуху и короткие джинсовые шорты. Из-под раскрытой куртки фронтмена видны татуировки на груди и животе. "Самый сексуальный человек в мире, по версии всех журналов всего мира! Просто напоминаю на всякий… Вдруг кто забыл. My name is Sex!" — подписал кадр Прусикин.Пользователи отнеслись к его заявлению с юмором."Я могу забыть все, но не это", "Мы всегда будем помнить", "Это невозможно забыть! Лучший", "Няшка", — отреагировали фанаты. Недавно стало известно, что группа Little Big больше не будет сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым, известным как Пухляш.
https://ria.ru/20210719/littlebig-1741815612.html
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ильич (илья прусикин), little big, знаменитости