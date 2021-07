https://ria.ru/20210723/prusikin-1742384009.html

Солист Little Big назвал себя самым сексуальным в мире

Солист Little Big назвал себя самым сексуальным в мире - РИА Новости, 23.07.2021

Солист Little Big назвал себя самым сексуальным в мире

Солит группы Little Big Илья Прусикин назвал себя самым сексуальным в мире. Об этом он сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 23.07.2021

2021-07-23T01:19

2021-07-23T01:19

2021-07-23T10:06

ильич (илья прусикин)

little big

шоубиз

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567688609_0:0:3203:1803_1920x0_80_0_0_819f93d2a36a2af144d60e4d6e9fcc05.jpg

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Солит группы Little Big Илья Прусикин назвал себя самым сексуальным в мире. Об этом он сообщил в личном микроблоге. Музыкант также разместил фото, на котором изображен во весь рост. Он одет в черную косуху и короткие джинсовые шорты. Из-под раскрытой куртки фронтмена видны татуировки на груди и животе. "Самый сексуальный человек в мире, по версии всех журналов всего мира! Просто напоминаю на всякий… Вдруг кто забыл. My name is Sex!" — подписал кадр Прусикин.Пользователи отнеслись к его заявлению с юмором."Я могу забыть все, но не это", "Мы всегда будем помнить", "Это невозможно забыть! Лучший", "Няшка", — отреагировали фанаты. Недавно стало известно, что группа Little Big больше не будет сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым, известным как Пухляш.

https://ria.ru/20210719/littlebig-1741815612.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильич (илья прусикин), little big, знаменитости